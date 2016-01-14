Власти РФ разработали лазейки для вывода контрактов из-под санкций против Турции

Минэкономразвития РФ разработало правила вывода контрактов с турецкими компаниями из-под санкций. Соответствующий проект постановления опубликован на портале раскрытия информации, пишет Росбалт.

Проект постановления включает правила отбора контрактов с компаниями под турецкой юрисдикцией и компаний, контролируемых гражданами Турции, в отношении которых не будут действовать санкции, введенные указом президента РФ.

Ранее правительство РФ утвердило перечень отдельных видов работ, запрещаемых с 1 января 2016 года для выполнения организациями, находящимися под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции.

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Накануне Сбербанк и несколько крупных компаний обратились в МЭР с просьбой включить их в перечень изъятий по санкциям РФ в отношении Турции. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев в кулуарах Гайдаровского форума.

Он отметил, что принимаются все возможные меры для удовлетворения данной просьбы. "Естественно, мы готовим предложения в правительство для того, чтобы такие меры (по поддержке компаний) принимались", — пояснил Лихачев.