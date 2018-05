"Мы проиграли": глава Сбербанка назвал Россию "страной-дауншифтером"

Глава Сбербанка РФ Герман Греф​, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что Россия оказалась в числе стран, «которые проигрывают». Греф призвал изменить все государственные системы, в том числе систему образования.

Греф говорил о кризисе на рынке нефти, который, по его словам, вызван «радикальными изменениями в потреблении». «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился», — сказал Греф.

«Будущее настало раньше, чем мы его ожидали. Мы сегодня уже находимся в этом будущем. Welcome to the future!» — пригласил глава Сбербанка.

По мнению Грефа, вопрос о том, сколько будет стоить нефть, не столь важен. ​«Мы будем очень сильно отставать, если не изменим концепцию нашего общественного подхода», — предупредил Греф, передает РБК.

«Мы проиграли конкуренцию и оказались в стане стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, — победители. Те, кто не успел, очень сильно будут проигрывать», — заключил докладчик. По мнению Грефа, России угрожает «колоссальный разрыв в доходах» по сравнению со «странами-победителями».

Для того чтобы адаптироваться к новым условиям, по словам Грефа, Россия должна «изменить все государственные системы, в первую очередь образование — от детских садов до вузов».​ По словам Грефа, в мире новых технологий «большие проблемы» возникнут у «людей посерединке» — тех, кто не может заниматься ни высококвалифицированным, ни низкоквалифицированным трудом.

В начале января Греф в разговоре с Financial Times назвал главными проблемами российской экономики падение цен на нефть, введенные Западом санкции и отсутствие структурных реформ.

В апреле 2015 года Греф заявлял, что первая реформа, в которой нуждается Россия, — это реформа «абсолютно неэффективной системы управления». «Россия сейчас не готова ни к каким реформам... Как только мы эту реформу сделаем, вот тогда можно будет проводить все остальные», — заявил Греф.