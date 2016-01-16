АМКУ примет решение по делу монопольного положения "Мегаполис-Украина" в начале марта

Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на пост главы АМКУ Юрия Терентьева на свой странице в Facebook.

"С 27 октября 2015 проводится внеплановая выездная проверка ООО "ТК Мегаполис-Украина" (как в центральном офисе, так и по отдельным региональным структурным подразделениям, где имели место жалобы участников рынка розничной реализации табачных изделий)", - говорится в сообщении.

Он отметил, что комитетом направлено 12 требований о предоставлении информации в ООО "ТК "Мегаполис-Украина". В ноябре 2015 года — первой половине января 2016 "Мегаполис-Украина" подал в комитет 10 ходатайств о продлении сроков предоставления информации, обосновывая это, среди прочего, значительным объемом запрашиваемой комитетом информации, а также продолжающимися проверками другими органами государственной власти.

В настоящее время "Мегаполис-Украина" письменно обязался предоставить все документы и ответы на требования комитета до 26 января 2016 года. "Комитет проведет слушания по делу и примет решение о наличии или отсутствии злоупотребления "Мегаполис-Украина" монопольным положением в соответствии со своей компетенцией. Это может иметь место не ранее конца февраля — начала марта 2016 года", — написал Юрий Терентьев.

Чиновник также отметил, что есть два аспекта, которые лежат вне компетенций АМКУ, однако должны быть расследованы другими органами: государственное регулирование ценообразования на табачные изделия и принадлежность бенефициарных владельцев ООО "Мегаполис Украина" к гражданам страны, осуществляющей против Украины вооруженную агрессию.

"По информации, которая подавалась в АМКУ в 2010 году, такие лица числились среди бенефициаров. Сейчас "Мегаполис — Украина" отрицает наличие российских бенефициаров на сегодня. По документам мы видим кипрские компании. Информацию относительно их бенефициаров сейчас проверяем в рамках расследования", — отметил Юрий Терентьев.

Терентьев также обращает внимание, что согласно закону "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", нельзя лишать лицензий юрлиц с бенефициарами из страны-агрессора в случае, если они занимаются банковской деятельностью, медиа, а также производством и торговлей алкоголем и табачными изделиями.

Напомним, 12-13 января региональные структурные подразделения торговой компании "Мегаполис-Украина" в Киеве, Львове, Луцке, Ровно, Ковеле и Тернополе были заблокированы.

Активисты, которые блокировали работу компании, объясняли свои действия причастностью собственников компании к российскому капиталу.

По словам депутата Сергея Высоцкого, "компания "Мегаполис-Украина" учреждена российской компанией "Мегаполис" и "семьей" Януковича, а во времена прошлой власти стала монополистом по дистрибуции сигарет в Украине".

По словам Высоцкого, владелец компании "Мегаполис" — российский олигарх Игорь Кесаев — также владеет российским производителем оружия — заводом имени Дегтярева.

В компании "Мегаполис-Украина" отрицают эти обвинения. "Информация о том, что торговая компания "Мегаполис-Украина" является филиалом российской группы компаний "Мегаполис" и входит в группу компаний "Меркурий", не соответствует действительности.

Собственниками ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина" являются физические лица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании. Таким образом, среди прямых или опосредованных владельцев торговой компании "Мегаполис-Украина" нет ни российских компаний, ни граждан России, в том числе Игоря Кесаева", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Обвинения в поддержке компанией "Мегаполис-Украина" российско-террористических формирований на Востоке Украины полностью безосновательны", — подчеркнули в компании.