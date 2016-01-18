СМИ: Производители сигарет декларируют готовность доплатить акциз за потребителя

Согласно декларациям производителей, сигареты 68 наименований теперь будут стоить меньше, чем обязательные платежи с каждой пачки сигарет с 1 января 2016г.

Как сообщает 112.ua, в сумме такие платежи составляют 11.84 грн. с каждой пачки: 8.52грн. минимального акцизного налога, 0.09грн. цена акцизной марки, 1.72 грн. налога на добавленную стоимость и 0.52 грн. розничного местного акциза.

Самые дешевые сигареты заявлены по цене 8.00 грн. за пачку. Независимо от установленной максимальной розничной цены, производители и импортеры в любом случае обязаны заплатить обязаны заплатить все налоговые платежи.

У производителей осталось меньше месяца для продажи сигарет по заниженным ценам. Верховная Рада обязала Кабмин до 1 марта опубликовать минимальные оптово-отпускные и розничные цены на сигареты.

«Установление необоснованно низких цен негативно сказывается на розничном бизнесе. Мы надеемся, что 1 марта ситуация изменится, после установления Кабмином минимальных розничных цен,» - заявил Юрий Бондарев, Президент Национальной Ассоциации Розничной Торговли.

Бывший министр здравоохранения Микола Полищук поддерживает установление цен на уровне не менее 15 грн. (50 евроцентов) за пачку: «Постепенное, но существенное повышение цен на наши сигареты уменьшит уровень их контрабанды в Европу. Снижать доступ молодежи к сигаретам, и в перспективе - будет снижать уровень заболеваемости населения как раз теми болезнями, связанными с табакокурением, заявил экс-министр.

По убеждению Полищука, цену сигарет следовало бы поднять на начальном этапе до уровня 50-70 центов (сейчас - 30 центов).

Источник в индустрии сообщил о планах компании бороться против установления минимальной цены в том числе и в Европейском суде.

Уполномоченный по вопросам бизнеса при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка подвтерждает, что хотя акцизная Директива ЕС прямо не запрещает установление минимальных цен, их установление на уровне средневзвешенного значения на рынке на рынке было отменено по решению Европейского Суда:

«С точки зрения европейского законодательства вопрос с минимальными ценами не совсем однозначен. Это правда, минимальные цены уже внедрялись в нескольких европейских странах, и в большинстве случаев, они устанавливались в процентом соотношении от средневзвешенной цены на сигареты. Такой подход, согласно решениям Европейского суда справедливости, не вполне соответствовал положениям соответствующей Директивы, и поэтому минимальные цены были отменены.

Следует отметить, однако, что это не значит, что сама по себе система минимальных цен априори противоречит Директиве. Суд признал не правильным именно то, как такие цены были установлены конкретными странами в конкретных случаях.

Мы это четко видим из решений суда. Более того, в своих решениях суд прямо указал, что страны – члены ЕС имеют право установить нормы, которые бы запрещали производителям и импортерам табачных изделий продавать товары ниже суммы себестоимости плюс все налоги.

Кроме того, следует также учитывать тот факт, что в контексте ассоциации с ЕС Украина должна обеспечить механизмы, которые бы препятствовали контрабанде украинских сигарет, которые сейчас стоят в разы дешевле европейских, в Европу. Установление минимальных цен, например, могло бы стать одной из мер для достижения этой цели.»