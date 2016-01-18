Уровень безработицы в Украине вырос до 1,9%

Уровень безработицы в Украине в декабре 2015 года вырос по сравнению с ноябрем на 0,3 п.п. до 1,9%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2016 года количество безработных составило 490,8 тысяч человек, из них помощь по безработице получали 398,2 тысячи человек.

Подчеркивается, что средний размер помощи по безработице в декабре увеличился до 1,444 тысячи гривен (в ноябре - 1,357 тысячи гривен).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, м.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, согласно ранее обнародованным прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, ожидалось, что безработица в Украине вырастет до 11,5% до конца 2015 года.

По данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, которые не имеют постоянной работы или являются скрытыми безработными, составляет около 5 миллионов человек.