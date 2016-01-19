В Раде наконец зарегистрировали законопроект о процедуре подготовки новой Конституции

После общественного резонанса секретариат Верховной Рады Украины все же зарегистрировал законопроект, подготовленный коалицией гражданского общества "Народная Конституция" о процедуре подготовки проекта новой Конституции Украины ", сообщают Українські Новини.

Ранее Секретариат, ссылаясь на распоряжение Председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, отказывал в регистрации данного законопроекта. Регистрационный номер документа - 3 781.

Напомним, что первым результатом деятельности Коалиции стала подготовка законопроекта, призванного определить порядок подготовки новой Конституции Украины. Законопроект, в разработке которого принимали участие известные конституционалисты как Игорь Колиушко, Юлия Кириченко, Геннадий Друзенко, а такжеобщественные активисты-члены коалиции, был представлен в конце декабря прошлого года.

По просьбе Коалиции народные депутаты Сергей Тарута (внефракционный), Иван Мирошниченко, Наталья Веселова и Алексей Скрипник ("Самопомощь"), Александр Кирш, Николай Княжицкий и Виктор Романюк (Народный Фронт), Виктор Чумак, Леонид Козаченко и Егор Фирсов ("БПП"), Игорь Луценко ("Батькивщина") подписали законопроект "О процедуре подготовки проекта новой Конституции Украины "и 14 января 2015 подали его на регистрацию в Аппарат ВР.

Далее случилась беспрецедентная ситуация: Председатель ВР Владимир Гройсман поручил аппарату ВР вместо зарегистрировать законопроект, направить его в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия "для внесения предложений о наличии оснований для регистрации ".

Депутаты призвали Секретариат Верховной Рады Украины немедленно зарегистрировать этот законопроект для инициирования его рассмотрениясоответственно процедуре в профильных комитетах парламента. После заявлений и протестов авторов законопроекта и народных депутатов, которые его внесли законопроект был зарегистрирован 18 января 2016 года в Верховной Раде Украины.

Общественные организации, входящие в Коалицию заявили, что они будут внимательно наблюдать за рассмотрением этого общественно важного законопроекта и планируют организацию компании его публичного лоббирования. По их мнению, реализация учредительной власти народа происходит путем избрания специального органа учредительной власти народа (Конституционное Собрание), призванного подготовить проект новой Конституции Украины на основании результатов широких общественных обсуждений для вынесения его на всеукраинский референдум.

Принятие новой Конституции Украины в учредительный способ - единственно возможный выход из перманентного кризисного состояния, в котором находится Украина.

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Напомним, Коалиция гражданского общества "Народная конституция", созданная всентябре 2015 для начала инклюзивного конституционного процесса через формирование специального органа учредительной власти, уполномоченного разработать проект новой Конституции Украины для ее дальнейшего принятия на всенародном референдуме.

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В Коалицию входят ОО "Конституционный конвент" (Виталий Чудновский, Геннадий Друзенко, Владимир Полочанинов, Виктория подгона, Сергей Опря), общественное движение "Украина - это я" (Сергей Иванов, Вячеслав Богуславский, Алексей Жмеренецький), Глобальная сеть украинском "Global Ukraine", Международный центр перспективных исследований (Василий Филипчук, Сергей Кищенко), Центр политико-правовых реформ (Игорь Колиушко, Юлия Кириченко), ВОО "Украинская стратегия" (Анатолий Пинчук), ОО "Единый украинский призыв" (Константин Паршин), судьяКонституционного суда в отставке Виктор Шишкин и общественные деятели Тарас Стецькив, Виктор Жердицкий.