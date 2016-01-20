Яценюк: ЕС положительно оценивает ход реформ в Украине

Европейский Союз положительно оценивает ход реформ в Украине, соответствующую оценку дали представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам торговли Сессилия Мальмстрем.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Вчера Могерини заявила о том, что в Украине действительно идут реформы. Европейский Союз это признает. Но возникает вопрос о том, а судьи кто? Судьи - это те, кто дает деньги и вкладывает инвестиции. А сегодня еврокомиссар Мальмстрем тоже заявила о том, что реформы проходят и процесс идет. Многое сделано. А оценку реформ дают не те, кто рвется к власти. И популисты нередко переходят в категорию циркачей. Оценку реформ дают международные финансовые организации, ЕС и наши западные партнеры», - сказал глава правительства.