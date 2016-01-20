Очередная хакерская атака: от имени "Укрэнерго" рассылают сообщения с вирусом BlackEnergy

18:13, 20 января 2016
Разное
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На электронные адреса предприятий электроэнергетики производится массовая рассылка поддельных электронных сообщений от имени «Укрэнерго».

REUTERS

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая функционирует в составе Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), об очередной хакерской атаке.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

«На электронные адреса предприятий электроэнергетики злоумышленниками производится массовая рассылка поддельных электронных сообщений от имени «Укрэнерго» об изменении даты общественных обсуждений Плана развития ОЭС (объединенной энергосистемы – УНИАН) Украины. В теле сообщения вложен файл с якобы Проектом указанного плана, который, вероятно, заражен вирусом BlackEnergy», - говорится в сообщении.

Пресс-служба «Укрэнерго» официально заявила, что подобных рассылок по электронной почте она не совершала, и попросила в дальнейшем не открывать вложенные файлы без их предварительной проверки последней версией антивирусного программного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие «Прикарпатьеоблэнерго» сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тыс. жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

Согласно данным Госспецсвязи, помимо «Прикарпатьеоблэнерго» кибернападениям подверглись также «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

Американская компания iSight Partners, специализирующаяся на вопросах киберразведки, утверждает, что к отключению электроэнергии причастна российская группа хакеров Sandworm.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности и Департамент внутренней безопасности США намерены провести расследование относительно причастности российских хакеров.

Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку поражения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

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