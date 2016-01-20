В России решили переписать антикризисный план с "учетом событий последних недель"

Правительство России будет продолжать работать по антикризисному плану, предполагается добавить в него ряд новых мер и отказаться от неэффективных, заявил в среду премьер Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"Мы готовим сейчас предложения, включая, по сути, продолжение того плана по поддержке экономики, который работал в прошлом году", — заявил Медведев на встрече с членами экспертного совета при правительстве.

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"События таким образом развиваются, что еще некоторое время назад представлялось, что можно обойтись без специального плана и перевести работу правительства в такой рутинный стандартный вид. Но с учетом того, как последние три-четыре недели развиваются события, мы все-таки договорились и с коллегами по правительству, и с представителями парламента о том, что правительство продолжит работу в рамках плана по поддержке экономики или, как иногда его называли, "антикризисного плана", — продолжил глава Кабмина.

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По его словам, в антикризисный план "необходимо включить целый ряд мероприятий, ряд мероприятий продолжить". "От некоторых мероприятий, которые мы планировали в прошлом году, отказаться, но и какие-то мероприятия, безусловно, добавить", — заявил глава российского правительства.