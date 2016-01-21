Правительство должно отчитаться за потраченные кредиты и за счет чего собирается их возвращать - Бондарь

Представителям украинской власти не стоило просить в Давосе очередные кредиты, в то время, как эффекта от ранее взятых у иностранных партнеров в долг средств не замечают ни украинцы, ни заемщики.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель парламентской фракции «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

«По моему мнению, правительство неэффективно использует взятые за рубежом кредиты. В рамках Всемирного экономического форума подготовлен отчет, в котором наша страна заняла последнее, 140-е, место в мире по надежности банков, а также – 135-е место по регулированию фондового рынка и 123-е по доступности финансовых услуг. Эти показатели - хуже некуда, очевидно, что прогресс в нашей экономике отсутствует. Кабмин выбросил предыдущие кредиты на ветер и уже просит новые. Мы требуем, чтобы правительство отчиталось в парламенте за потраченные кредиты и показало, куда собирается тратить новые и за счет чего их собирается отдавать»,- заявил Бондарь.

Также депутат отметил, что по результатам отчета «Global Competitiveness Report», Украина заняла не самое худшее – 34-е место по системе высшего образования и тренингов и 52-е место по инновационному потенциалу.

«Это означает, что потенциал у нашего государства, у самих украинцев, огромный. Но пока в Кабмине будут сидеть вот такие руководители, одаренные и талантливые украинцы будут учиться на родине, а потом просто выезжать за границу. Потому что в нашей стране слово «жизнь» уже заменилось на «выживание», - резюмировал Бондарь.