Хакерские атаки на украинские облэнерго: комиссия при Минэнергоугля продолжит расследование

Рабочая группа по выяснению причин несанкционированного доступа к системам управления технологическим и телекоммуникационным оборудованием на объектах энергетической отрасли при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявила о необходимости продолжить свою работу для более полного расследования хакерских атак на украинские облэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«По результатам заседания группы принято решение о продлении сроков ее работы для более полного и всестороннего выяснения причин и последствий возникшей ситуации, а также разработки плана мер по усилению информационно-технической защиты систем энергоснабжения в будущем», - говорится в сообщении.

Также рабочая группа поставила перед пострадавшими облэнерго задачу собрать дополнительные данные о совершенных хакерских атаках для их дальнейшей обработки.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 6 января заявила о создании ответственной рабочей комиссии при участии представителей госкомпании «Укрэнерго», которая в течение 10 дней должна была установить причины сбоя в работе энергоснабжающих компаний.

В конце декабря 2015 года украинское предприятие «Прикарпатьеоблэнерго» сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тыс. жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии. Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку поражения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

20 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA при Госспецсвязи об очередной хакерской атаке, в ходе которой злоумышленники от имени «Укрэнерго» присылали на электронные адреса предприятий электроэнергетики зараженный вирусом файл

Согласно данным Госспецсвязи, помимо «Прикарпатьеоблэнерго» кибернападениям подверглись также «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

Ранее Госдепартамент США сообщал, что за кибератаками на украинские облэнерго стоят российские хакеры.