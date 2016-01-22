Россияне из-за обвала рубля начали скупать бытовую технику в кредит

В России в январе 2016 года банкиры отметили нетипичный для этого времени года рост спроса на кредиты для покупки товаров в торговых сетях, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников кредитного рынка.

Сразу у нескольких лидеров рынка POS-кредитования число выданных в январе (традиционно самые низкие в течение года) кредитов сравнялось с выдачами обычного в этом отношении месяца - ноября 2015 года, сообщили изданию представители ХКФ-банка и банка "Ренессанс кредит".

Альфа-банк ожидает, что январские выдачи кредитов даже превысят ноябрьские. Директор по развитию массового сегмента Дмитро Жиздюк считает, по итогам первого месяца 2016 года выдача будет на уровне 4 млрд руб., в ноябре 2015 года банк выдал таких кредитов на 3,6 млрд руб.

Представители кредитного рынка сходятся во мнении, что в отличие от пика продаж декабря 2014 года, сегодня больше покупок совершаются в кредит. Они видят в этом несколько причин.

"Электроника и бытовая техника в основном импортные и из-за роста курсов валют могут подорожать быстрее других товаров, например мебели или одежды, что подогревает спрос",— сообщил газете заместитель председателя правления ХКФ-банка Александр Антоненко.

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Ритейлеры в свою очередь также сообщили изданию, что в январе отмечается рост спроса на электронику и бытовую технику, а покупки в кредит обусловлены тем, что за прошедший год доходы граждан и покупательская способность снизились.

Напомним, в четверг курс доллара на Московской бирже впервые после деноминации 1998 года перевалил за 85 рублей.