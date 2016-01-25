В Украине может появиться электронный реестр проверок бизнеса

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках реализации задач по дерегуляции экономики инициирует создание специального реестра проверок субъектов хозяйствования для того, чтобы проводить проверки максимально эффективно и при необходимости - сократить их.

Об этом в интервью одному из телеканалов сказал министр экономразвития Айварас Абромавичус.

«Мы создаем автоматическую систему надзора, куда все контролирующие органы должны представить заявки (на проведение проверок - УНИАН ), и Минэкономразвития будет определять (последовательность проверок - УНИАН). Чтобы к бизнесу контролирующие органы ходили не более, чем раз в год», - сказал Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года.