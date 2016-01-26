"Варварства и вакханалии не будет": таможня РФ хочет вскрывать посылки из-за рубежа
Таможенники обещают, что "варварства и вакханалии" при вскрытии посылок не будет.
Федеральная таможенная служба России (ФТС) поддерживает предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) вскрывать 5% посылок из-за рубежа для выявления контрафакта.
Об этом заявил глава ФТС Андрей Бельянинов журналистам в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
АКИТ предложила таможенникам вскрывать и проверять на контрафакт не менее 5% посылок из-за рубежа. В настоящее время нормативов по проверочному вскрытию посылок не существует.
Пользователи социальных сетей начали высказывать предположения, что при введении подобных проверок скорость доставки посылок резко снизится, может произойти и удорожание заказов.
Как отметил Бельянинов, ФТС поддерживает связь с АКИТ по данному вопросу.
"Мы поддерживаем эту инициативу. Но я уже говорил о том, что нам бы не хотелось, чтобы нас обвиняли в излишнем чиновничьем рвении по этому поводу. Поэтому 5% или 25% — сложно сказать. Но такая контрольная цифра (5%) нас пока, наверное, устраивает", – сказал он. Глава ФТС не стал говорить, когда такая мера может быть введена.
Ранее в январе Бельянинов говорил, что технологии по проверке посылок, поступающих из-за рубежа, у Федеральной таможенной службы РФ есть, и новых инструментов создавать не надо. Он пообещал, что "варварства и вакханалии" при вскрытии посылок для проверки на контрафакт не будет.
По данным ФТС, за первые девять месяцев 2015 года было изъято контрафактного товара на 3,5 миллиарда рублей.
В настоящее время сотрудники ФТС проверяют международные отправления при помощи рентгеновского аппарата. Если возникают подозрения, или у таможенника есть оперативная информация, что в посылке находится что-то запрещенное (например, наркотики) ее могут вскрыть в присутствии понятых.