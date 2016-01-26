Налоговая "ошибочно" провела обыск в офисе харьковской IT-компании

Сотрудники налоговой службы провели обыск со взломом в офисе харьковской IT-компании Promodo, сообщает "Экономическая правда".

Отмечается, что обыск проводится согласно постановлению харьковского Кировского районного суда.

Согласно постановлению, следователем разрешается обыскать весь третий этаж офисного центра, который находится в Харькове, по адресу вул. 23 августа, 31Б. При этом в перечне компаний, указанных в документе, компании Promodo нет.

В документе говорится о том, что компания "Восточная дистрибуционная сеть" в 2013-2015 годы, "преследуя преступный умысел", продавали товары за наличные, оформляя продажу в адрес компаний из списка без фактической поставки товаров.

Также в документе отмечается, что компании из списка входят в состав конвертационного центра и не уплатили в бюджет налог на прибыль в размере 3,4 миллиона гривень.

В списке объектов, которые разрешается изъять - документы, компьютеры, серверы и флешки.

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Как заявил ЕП генеральный директор компании Александр Колб, представителям налоговой пытались объяснить, что они, вероятно, ошиблись, но их не послушали.

"Наши соседи занимаются дистрибуцией и мы сказали, что, вероятно, вам туда. Нас не услышали, нам взломали дверь, начали заставлять сдавать телефоны, флешки. После того как мы подняли общественность все немного стихло, телефоны нас сдавать уже никто не просил, но люди заблокировали все двери, чтобы никто не мог выйти", - заявил директор компании Promodo.

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По словам Колба, обыск длился час, после чего перед представителями Promodo извинились и перешли в другой офис.