В Беларуси за 2015 год количество безработных выросло вдвое

В Беларуси численность зарегистрированных безработных на конец 2015 года составила 43,3 тыс. человек, передает БелаПАН.

Уровень зарегистрированной безработицы достиг 1% экономически активного населения, сообщил Национальный статистический комитет со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Читайте такжеБеларусь отказалась вслед за РФ выходить из зоны свободной торговли с УкраинойВ экономике страны в декабре 2015 года было занято 4 млн. 470 тыс. человек.

Численность зарегистрированных безработных в конце декабря 2014 года составила 24,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2014 года, как и на конец декабря 2013-го, составил 0,5% экономически активного населения. Таким образом, за год уровень официальной безработицы вырос вдвое.