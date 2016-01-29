Состояние Цукерберга за день выросло на $6 миллиардов

Основатель Facebook Марк Цукерберг поднялся на два пункта в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg: с состоянием $47,6 млрд он теперь занимает шестую строку рейтинга. Всего за один день состояние Цукерберга выросло на $6,2 млрд — благодаря увеличению стоимости акций социальной сети на фоне рекордной квартальной выручки, сообщает РБК.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg​ Цукерберг обошел совладельцев Koch Industries Чарльза и Дэвида Кохов, занимавших шестое и седьмое места соответственно. Богаче основателя Facebook теперь пять человек — основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Inditex Амансио Ортега, инвестор Уоррен Баффет, основатель Amazon Джефф Безос и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, состояние которого за год снизилось на $4,5 млрд и составляет $47,8 млрд, пишет Bloomberg.

В 2015 году только трем из 20 богатейших людей планеты удалось увеличить стоимость своих активов, и Цукерберг оказался одним из них, отмечает агентство. Общее состояние 400 миллиардеров достигает $3,7 трлн (по состоянию на 27 января), хотя еще в мае 2015 года оно составляло $4,3 трлн.

Этот день может стать для Facebook самым удачным за последние два года, отмечает Financial Times. Цена акций Facebook Inc. (владеет одноименной соцсетью) на Нью-Йоркской фондовой бирже поднялась после открытия торгов до $107,95, что на 14,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ежедневно в соцсеть заходят 1 млрд пользователей (по усредненным данным декабря), их число выросло на 17% год к году. Число тех, кто пользуется Facebook ежемесячно, увеличилось на 14%, до 1,6 млрд (по данным на 31 декабря).

Компания увеличила прибыль на 123% по сравнению с четвертым кварталом 2014 года — с $701 млн до $1,56 млрд. Таким образом, квартальная прибыль Facebook впервые превысила $1 млрд, отмечало издание The Wall Street Journal (WSJ). Прибыль Facebook за весь 2015 год выросла на 25% — с $2,94 млрд до $3,69 млрд, следует из отчетности компании.

Выручка Facebook за последние три месяца 2015 года выросла на 52% — c $3,85 млрд до $5,84 млрд. В предыдущие кварталы динамика была скромнее — 42, 39 и 41% соответственно, следует из отчетности. Основным драйвером роста выручки стала мобильная реклама, на которую теперь приходится 80% вместо 69% годом ранее. Еще три года назад на мобильную рекламу приходилось только 20%, пишет WSJ.

Кроме того, у Facebook еще есть площадки, где «до конца не реализован рекламный потенциал», отмечает The Wall Street Journal. В частности, к таким платформам аналитики относят сервисы видео, обмена сообщениями и виртуальной реальности.​