Правительство камикадзе или разменная монета

С эпидемией гриппа в Украину пришла новая напасть – исполнительную и законодательную власть поразил вирус взаимного недоверия и острого желания переформатировать правительство. Вместе с судьбой Кабмина решается и судьба коалиции, созданной после парламентских выборов в 2014 году.

Полной смены правительства уже давно требуют немногочисленные фракции Верховной Рады – «радикалы Ляшка» и «бютовцы» Юлии Тимошенко. Не так давно к ним присоединилась и фракция «Самопомичи». Однако больше всех в последнее время в вопросе отставки правительства возбудилась одна из самых многочисленных фракций – пропрезидентская БПП. Это произошло после того, как премьер Яценюк заявил, что поддерживает идею референдума по внесению изменений в основной закон страны – Конституцию.

Пока отчет

Лидеры парламентских фракций уже несколько раз обсуждали тему переформатирования правительства или его полной отставки. 27 января вечером все они встретились в расширенном кругу – с участием президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.

На этом совещании договорились, что отчет Кабмина состоится 16 февраля. А дальше – как карта ляжет. Если Рада не утверждает отчет, то тогда встает вопрос о недоверии правительству. Соответствующее постановление должны внести 150 депутатов, а в сессионном зале проголосовать минимум 226 голосов. Далее вступает в силу опасный для страны сценарий – формирование временного правительства и назначение новых парламентских выборов. Скорее всего, они могут состояться осенью 2016 года.

Менее болезненный вариант: фракции - пропрезидентской БПП и пропремьерского «Народного фронта» находят общий язык по спорным вопросам и все завершится точечной рокировкой состава правительства.

Если говорить о частичной кадровой чистке, то это касается уже «свободных» кресел. На сегодня ждут своих руководителей кабинеты подавших в отставку, но так и не получивших ее министра здравоохранения Александра Квиташвили и министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Квиташвили подал в отставку в конце июня 2015 года, но депутаты трижды провалили голосование за его увольнение. Квиташвили пояснял свое решение тем, что у лидеров фракции «ББП» возникли вопросы по поводу его способности управлять процессами в министерстве и доверия к нему.

Пивоварский подал в отставку в декабре 2015 года, а следом за ним и два его заместителя. Он заявил, что изначально планировал возглавлять ведомство не больше одного года. Среди причин увольнения министр назвал «сложности в общении с нашим политикумом», а также оплату его труда – «мне необходимо будет после определенного отдыха возвращаться в бизнес и начинать снова зарабатывать деньги для содержания семьи». Отставка Пивоварского парламентом не рассматривалась.

Ждет нового руководителя и Министерство экологии. Из-за скандала с «неудачными» поездками за границу руководитель ведомства Игорь Шевченко был уволен решением Рады в июле 2015 года. А 27 января 2016 года Кабмин уволил подменявшего Шевченко и.о. министра экологии Сергея Курыкина из-за скандала вокруг «киотских денег».

Свободно и кресло вице-премьера, в котором до сентября 2015 года восседал Валерий Вощевский.

Рада удовлетворила его заявление об отставке. Основная причина - «Радикальная партия» вышла из коалиции, а Вощевский был ее представителем.

Нуждается в руководителе и Министерство аграрной политики, которое возглавляет представитель «Самопомичи» Алексей Павленко.

Сейчас делегировавшая его во власть политсила решила отозвать своего министра. Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид пояснила этот шаг однопартийцев так: «Чтобы фактически оценить таким образом его работу, то есть не требовать отставки вместе со всем составом Кабинета министров».

Еще одно вакантное кресло, правда, пока не созданное, но на этом настаивает ЕС – министра по евроинтеграции. Кроме того, парламентские фракции подняли вопрос введения должности вице-премьера по вопросам вынужденных переселенцев, правда, эта идея муссируется с 2014 года и пока так и не воплотилась в жизнь.

Следует добавить, что не раз депутаты заявляли и о необходимости сменить глав ТЭК, МВД, Нацбанка и т.д. То есть аппетит у них «хороший».

Быть или не быть

Яценюк 24 января обратился к парламентской коалиции с требованием начать публичное обсуждение возможных кандидатов на правительственные должности. Он также выступил за обновление коалиционного соглашения. Кроме того, на совещании президента, глав фракций и премьера 27 января Яценюк призвал фракции определиться: «они работают в реальной коалиции или вместе с «Оппозиционным блоком» находятся в оппозиции».

Все это говорит о том, что претензии к премьеру, скорее, похожи на желание депутатов перекроить сферы влияния в Украине, чем на усилия переломить ситуацию к лучшему - взять, по их словам, тормозящие реформы в свои руки. Причем тормозом их реализации больше являются сами народные избранники. Из-за их «исторических голосований» чуть не сорвалось Соглашение с ЕС в части зоны свободной торговли и безвизового режима, а также программа сотрудничества с МВФ. А «скромность» захода в Кабмин можно легко объяснить тем, что это риск для политической силы в случае выборов – экономическая ситуация требует кардинальных изменений, которые зачастую непопулярные.

Так что ждет правительство-камикадзе Арсения Яценюка и к месту ли кадровая перетасовка Кабмина?

В самом правительстве к происходящему относятся с определенной сдержанностью, делая акцент на том, что готовы передать эстафету, важно чтобы главной целью оставался разворот страны к росту.

«Если говорить о переформатировании правительства, то в зависимости от того, кто придет в правительство, мы будем либо в двух шагах от прорыва, либо в двух шагах от провала. Все будет зависеть от назначений. Если придут люди, еще более лучшие, то будет круто. И я буду смотреть на ситуацию с оптимизмом. А если придут люди, которые будут готовы делать что-то «по звонку» и представлять собой предыдущую власть и ее принципы работы, то в таком правительстве работать не хотелось бы. Мы готовы передать эстафетную палочку, хотелось бы, чтобы это были люди, которые будут лучше», - прокомментировал ситуацию министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко считает, что вопрос перезагрузки правительства должен решать парламент, но при этом главное – полное понимание между депутатами и правительством, правильно определенные задачи коалиции.

«Парламент должен определиться с тем, как будет работать коалиция, как она будет поддерживать законопроекты, которые подает правительство, какими будут задачи для новых менеджеров. Надо работать всем вместе, проводить реформы, порой очень непопулярные. Менеджеры - это вопросы коалиции. Но я хотел бы увидеть задачи, которые будут поставлены», - сказал Зубко.

Эксперты смелее в своих оценках. Экономист Андрей Блинов считает, что правительство в целом обанкротилось в плане экономической политики и точечными перестановками ситуацию не изменишь, но все равно в Украине нет фигуры, способной заменить Яценюка.

«Вопрос кадровых решений в определенных сферах очевиден – ряд людей нужно менять. А кого и как – вопрос политических раскладов, в том числе и вопрос коалиции, и вопрос выборов. Украинское правительство на сегодняшний день не имеет возможности и некоего понимания необходимости перехода к новому этапу экономической политики от бесконечной стабилизации ситуации на более низкой орбите, поскольку экономика продолжает падать, к стимулированию экономки, пусть даже в отдельных отраслях. Именно об этом говорили в Давосе. Но не с украинской делегацией, которая больше занималась вопросами кредитов, а на основной Давосской сессии, связанной с 4-й промышленной революцией», – отметил Блинов.

По его словам, сейчас экономический тупик упирается в политический. Можно, конечно, заменить отдельных министров, не это не решит проблему экономического роста. Плюс политические нюансы, которые ежедневно вываливаются в прессу, что создает огромную проблему для существования правительства в нынешнем составе – как в кадровом, так и в идеологическом.

Политолог Олеся Яхно акцентирует на том, что ничего сверхестественного в кадровой чистке правительства нет - речь о частичном переформатировании Кабмина идет давно. Другое дело, что масштабы кадровой чистки могут быть разными. «По крайней мере, три министерские должности, где руководители ведомств анонсировали свою отставку, - это минимум, максимум – годовой отчет и решение Рады. Так или иначе, но все фракции, да и сам Кабинет министров не исключали, что, скорее всего, будет сохранено в базовом составе правительство, но при этом министерские посты переформатированы. С учетом событий, которые мы наблюдаем последние несколько дней – треугольник взаимоотношений "президент, парламент и Кабмин" – в качестве аргументов в кадровой политике начинает выдвигаться вопрос Конституции, коалиции. Это все говорит о том, что уровень конфликтности достаточно высокий. Те заявления, которые были сделаны за последние несколько дней, говорят о том, что может попасть под ротацию большое количество министров, вице-премьеров. Вообще, если коалиция будет расширена в том или ином формате, то это потребует более масштабной рокировки, чем 3-5 министров. И это абсолютно прогнозированный процесс», – подчеркнула эксперт.

По ее мнению, главное – коалиция и Кабмин должны определиться, по какой формуле будут работать. «Если эта формула политическая, квотная, то тогда все фракции должны брать на себя ответственность. Не может какая-либо фракция отстраняться – мы не поддерживаем политику Кабмина и поэтому остаемся в стороне. Это в первую очередь происходит из-за рейтингов – политикам не выгодно их падение, отстраняются в надежде на досрочные выборы и палить свой рейтинг не хотят работой в правительстве. Но это странная позиция, тогда в досрочных выборах нет никакого смысла», – считает Яхно.

Как вариант она называет еще один подход – на посты назначают технократов, и тогда политики могут совершенно спокойно устраниться и не нести никакой ответственности за непопулярные решения Кабмина. По ее мнению, в ближайшее время отставки Кабмина не будет, «это – реальная перспектива через несколько месяцев».

Политолог Владимир Фесенко считает, что есть два варианта развертывания ситуации, но более вероятно не переформатирование Кабмина, а замена премьера и создание нового правительства. «Что касается частичного переформатирования правительства, то это возможно. Но если бы все произошло в прошлом году, то это бы решило ситуацию. А сейчас критическая масса недовольства персонально по отношению к Яценюку очень велика. Поэтому моя субъективная оценка – уход Яценюка. Либо он сам уйдет, либо через парламентские процедуры его отправят в отставку. Сейчас не та ситуация, которая была в прошлом году, сейчас все очень серьезно – коалиция требует официального отчета, это – не бла-бла. Сценарий отставки Яценюка куда серьезней, чем в прошлом году», – сказал Фесенко.

Относительно того, уместно ли сейчас – в сложной экономической ситуации, за которую и отвечает Кабмин, менять его состав, то Фесенко считает, что это к делу не относится. «Проблема в другом – не к месту досрочные выборы. Но ситуация, когда рейтинг премьера менее 1%, является для страны огромной проблемой. Премьеру не доверяют в парламенте, обществе. Это абсолютно ненормально. При всех талантах Арсения Петровича он стал раздражителем. Накоплен огромный массив негативной информации, критического восприятия Яценюка, поэтому, на мой взгляд, ему лучше уйти самому. Это – оптимальный вариант. Он много сделал, но сейчас политическая, социальная, психологическая ситуация такая, что его не принимают. А сохранять на посту непопулярного премьера рискованно как для реформ, так и для страны в целом», – отметил Фесенко.

Ситуацию со сменой правительства уже прокомментировали и западные партнеры. Так, глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер считает, что важна не политическая составляющая происходящего, а реформы и борьба с коррупцией, о чем и нужно говорить.

«Политических оценок мы не даем – как в отношении правительства в целом, так и в вопросах смены министров или премьер-министра. Мы общаемся со всеми. И мы говорим о том, что важно сегодня для Украины. А важно создать условия для легкости ведения бизнеса. В 2015 году мы достигли макроэкономической стабилизации, фундамент заложен. И теперь, в 2016 году, мы должны увидеть реальные сигналы экономического роста. Для экономики и бизнеса это важно. Важны и реальные результаты борьбы с коррупцией», – отметил Гундер.

Кто на новенького

На сегодня возможные кандидатуры на посты в Кабмине официально не называются, но в кулуарах, по слухам, активно обсуждаются. Главный вопрос – кто может заменить Яценюка. Среди основных кандидатур – министр финансов Наталия Яресько и глава Одесской области Михеил Саакашвили.

Между тем, Блинов считает, что на сегодня нет замены Яценюку. «Называют ряд фамилий, и все с приставкой «но». К примеру, Яресько и Саакашвили. К каждому из них предъявляются претензии. Сейчас нет тяжело дышащего в спину конкурента Яценюку, которого бы общество признало как потенциального премьер-министра. Если бы это было, то вопрос смены главы Кабмина шел бы на часы», – пояснил свою позицию Блинов.

Фесенко отметил, что во время визита в Украину вице-президента США Джо Байдена обсуждались самые разные варианты замены Яценюка. Яресько – в числе потенциальных кандидатов. Идут разговоры и о Саакашвили. Но вряд ли, по его мнению, они сядут в кресло премьера.

«На мой взгляд, шансов на утверждение кандидатуры Яресько мало. По степени непопулярности среди депутатов Яресько на втором месте после Яценюка. Еще один, пока не исключенный, вариант – Саакашвили. Его кандидатура тоже обсуждается, несмотря на то, что к нему в последнее время есть много вопросов, хотя, они есть ко всем. Время покажет», – сказал Фесенко.

Кстати, сама Яресько неоднократно заявляла журналистам, что портфель премьера ей не интересен.

Гундер смену Яценюка не комментировал, но при этом отметил высокую профессиональность ряда украинских министров.

«Мы можем дать оценку конкретным министрам. Мы были в Давосе, выступали министры Яресько, Абромавичус… Мировое сообщество оценило их выступления, и я должен сказать, что лучших послов от Украины не было, наверное, за предыдущие четверть века», – сказал глава Американской торговой палаты в Украине.

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер считает, что ключ к процветанию Украины – не дать политике превалировать над достигнутой в 2015 году экономической стабильностью.

«Я очень оптимистически смотрю в будущее Украины. Однако хотел бы заметить, что ключ к развитию и процветанию страны – не дать политике превалировать. Необходимо закрепить экономическую стабильность», – сказал Аджунер.

Совпадут ли мнения и пожелания ключевых западных партнеров и позиции украинских политических сил – покажет время. Как и то, что будет с Кабинетом министров Яценюка. Ждать осталось совсем немного – до 16 февраля.

Нана Черная (УНИАН)