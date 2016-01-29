Антикризисный план России: работающим пенсионерам могут ограничить пенсии

Об этом рассказал ТАСС федеральный чиновник, знакомый с антикризисным планом, который сейчас обсуждается в правительстве РФ.

"Одной из антикризисных мер может стать ограничение выплаты пенсий с учетом доходов пенсионеров, в частности, речь идёт о пенсионерах, которые работают и получают доход от своей деятельности свыше 1 млн рублей в год", - сказал чиновник.

По его словам, эти ограничения могут коснуться около 400 тысяч человек. Экономия для бюджета при этом составит примерно 60 млрд рублей.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на текс документа, в обновленной версии антикризисного плана, внесенной в четверг утром в правительство, исключен пункт о подготовке предложений о повышении пенсионного возраста.

По данным издания, обсуждение плана продолжается. Документ еще прорабатывается, ответил представитель Минэкономразвития.

Цена плана - 750 млрд рублей с учетом уже предусмотренных в бюджете денег, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Частично будут расходоваться средства, сэкономленные от сокращения бюджета на 10%, рассказали министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Аркадий Дворкович.

"За несколько дней предварительных согласований радикально изменилась структура плана, но не содержание", - отмечает издание. В варианте, направленном в правительство в четверг, "появился блок оперативных действий по оздоровлению экономики, в нем 36 пунктов: поддержка занятости, отраслей, малого бизнеса, высокотехнологичного экспорта и регионов и т. д.".

На эти мероприятия, уточняет газета, "предложено потратить более 200 млрд руб. из антикризисного фонда, уже заложенные в бюджете 310 млрд руб. на кредиты регионам, а также предусмотреть новые расходы бюджета".

Читайте такжеКудрин: очередной обвал нефти создал новую реальность - пик кризиса для РФ еще впереди

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", проект антикризисного плана правительства на 2016 год направлен на поддержку преимущественно не банков, а регионов и промышленности. По данным газеты, проект плана-2016, в отличие от 2015 года, почти не предполагает действий по снижению налоговой нагрузки. В то же время, по словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, антикризисный план в 2016 году будет содержать большой блок мер поддержки малого и среднего бизнеса.