Президент Казахстана призвал "напудренных и накрашенных миллиардеров" вкладывать в страну

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к «напудренным и накрашенным миллиардерам из списка Forbes», чтобы они вкладывали в Казахстан, передает Tengrinews.

«Казахстан создал неимоверные условия для развития бизнеса. Мы вырастили многих богатых людей: миллиардеров, миллионеров. Красуются фотографии в Forbes. Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан — страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда. Всякие офшоры — все это чепуха. Сегодня нет офшоров. Казахстан заключил договоры о правовой помощи буквально со всеми государствами», — заявил Назарбаев в ходе съезда партии «Нур Отан».

Президент Казахстана также напомнил о законодательных переменах, которые направлены на возвращение капитала в страну.

«Принеси деньги сюда. Мы простим тебя. Первичная приватизация, первичные накопления средств никогда не были абсолютно чистыми, прозрачными. Всякое было. Так было во всем мире. Поэтому мы прощаем. «Приведите» деньги. Мы даже изменили законодательство, даже сейчас налоги не берем. Если у тебя за границей есть дом, легализуй его, чтобы мы знали об этом. Чтобы потом тебя не искали и не таскали правоохранительные органы», — заверил Назарбаев.

Президент также призвал бизнесменов активнее участвовать в приватизации.

«Получите эти объекты, зарабатывайте еще больше денег. Потому что, зарабатывая, вы создадите рабочие места казахстанцам, будете развивать производство в Казахстане. Себе хорошо — народу хорошо, страна будет стабильная», — подытожил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мировые цены на нефть находятся или близки ко дну. Он призвал учиться жить в новой реальности.