Путин одобрил налог "на Google"

Президент Владимир Путин поручил шести российским ведомствам и Институту развития интернета (ИРИ) изменить законодательство, чтобы обеспечить введение налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже в России услуг иностранными компаниями вроде Google и Apple, сообщают Ведомости со ссылкой на официальный сайт президента РФ.

"Законопроект о введении такого НДС внесли в Госдуму в декабре прошлого года. Сейчас, когда пользователи покупают приложения, музыку и фильмы в онлайн-магазинах Google Play и Apple AppStore, компании не платят НДС в России с этих покупок", - говорится в сообщении.

Обеспечение равных условий работы может подразумевать, в частности, введение налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже в России услуг иностранными компаниями вроде Google и Apple.

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"На российском рынке складывается ситуация, при которой российским потребителям выгоднее приобретать контент у иностранных компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает налог на добавленную стоимость (НДС)", - объясняли авторы проекта. По этой же причине данные услуги российских организаций становятся менее привлекательными. НДС должен взиматься на той территории, на которой проживает потребитель, считают депутаты.

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Чтобы реализовать эту идею, в Госдуме РФ предложили отменить преференцию для разработчиков софта, освобождающую их от НДС при реализации исключительных прав на программы и базы данных.

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Еще одно поручение Путина – продлить действие пониженных страховых взносов для отечественных IT-компаний.