Apple, Disney, Google: список самых дорогих и влиятельных брендов мира

Американская компания Walt Disney стала самым влиятельным брендом благодаря успеху седьмого эпизода франшизы «Звездные войны» под названием «Пробуждение силы».

Об этом сообщает консалтинговая компания Brand Finance.

Бренд Star Wars компания оценила в $10 млрд, почти $2 млрд Disney заработала на прокате нового фильма, еще $700 млн принесли игрушки самых известных роботов франшизы — R2-D2 и C-3P0. Стоимость бренда Walt Disney компания оценила в $31 млн, передает Gazeta.ru.

На втором месте самых влиятельных брендов мира оказалась компания Lego, которая занимается производством игрушек, на третьем — косметическая компания L'Oreal.

В топ-10 самых влиятельных брендов также вошли: консалтинговые компании PwC и McKinsey, производитель спортивных товаров Nike, Johnson's, Coca-Cola, телеканал NBC и поисковик Google.

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Самым дорогим брендом по версии компании BrandFinance вновь был признан Apple. Второе место заняла Google, третье — южнокорейская компания Samsung.