Количество пользователей Gmail превысило 1 миллиард

Почтовый сервис Gmail достиг отметки в 1 миллиард пользователей, сообщает Газета.ru со ссылкой на объявление генерального директора Google Сундара Пичаи.

"Gmail стал седьмым продуктом Google, который собрал более миллиарда пользователей. Сервисами-миллиардниками уже стали Search, Chrome, Android, Google Play, Maps и YouTube", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пичаи рассказал, что пользователи мобильного приложения почтового сервиса оценили по достоинству функцию "умного ответа": около 10% предпочитают отдать право сгенерировать ответ на письмо роботу.

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Ранее стало известно, что включающий в себя Google холдинг Alphabet Inc. стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple.