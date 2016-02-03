Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира

Основатель Faceboоk Марк Цукерберг стал четвертым в списке самых богатых людей планеты, свидетельствуют данные ежедневного рейтинга миллиардеров Bloomberg, сообщает РБК.

Состояние 31-летнего предпринимателя достигло отметки в $50 млрд к закрытию торгов в Нью-Йорке 2 февраля. Таким образом, основатель Facebook оказался четвертым в рейтинге, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса ($49,1 млрд) и главу Movil SAB Карлоса Слима ($49 млрд), которые спустились на пятую и шестую строчки соответственно.

Bloomberg зафиксировал, что Безос потерял $10,6 млрд (17,7%) с начала года и $1,9 млрд (3,6%) за день. Состояние Слима уменьшилось на $3,3 млрд (%6,3) с начала года и $1,3 млрд (2,6%) за день.

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, акции Facebook упали на 0,4%, до $114,61. В свою очередь, акции Amazon претерпели падение на 3,95% ($22,71), до $552,1.

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Цукерберг оказался единственным миллиардером в топ-5 списка, чье состояние увеличилось (на $4,2 млрд), а не уменьшилось с начала года. Занимающий первое место глава Microsoft Билл Гейтс потерял $5,1 млрд, основатель Inditex Амансио Ортега — $3,6 млрд, инвестор Уоррен Баффет — $2,7 млрд. Всего же за 2 февраля миллиардеры в рейтинге Bloomberg потеряли $36,2 млрд.