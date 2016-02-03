Yahoo! за год потеряла более $4 миллиардов – анонсировала сокращение штата и закрытие офисов

Чистый убыток американской интернет-компании Yahoo! по итогам 2015 года составил 4,351 миллиарда долларов против прибыли в размере 7,532 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток компании составил 4,64 доллара против прибыли в 7,45 доллара за 2014 год. При этом выручка компании за отчетный период составила 4,968 миллиарда долларов, увеличившись на 7,5% по сравнению с соответствующим показателем 2014 года, сообщает Прайм.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в размере 4,432 миллиарда долларов против прибыли в 169,28 миллиона за отчетный квартал прошлого года. Чистый разводненный убыток на акцию составила 4,7 доллара против прибыли в 0,17 доллара в 2014 году. Эксперты ожидали показатель прибыли на уровне 0,13 доллара за акцию. Выручка выросла за квартал на 1,5%, до 1,273 миллиарда долларов.

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Кроме финансовых показателей, Yahoo! также сообщила о планах по сокращению штата сотрудников на 15% и закрытии своих подразделений в пяти городах: в Дубае, Мехико, Буэнос-Айресе, Мадриде и Милане. Как ожидается, большая часть изменений должна произойти в первом квартале 2016 года. К концу текущего года компания планирует иметь в своем штате около девяти тысяч сотрудников и менее тысячи подрядчиков.

Американская компания Yahoo! была основана в 1994 году. Поисковая система компании является одной из самых популярных в мире. Рыночная капитализация Yahoo! в настоящее время составляет около 30 миллиардов долларов.