Bloomberg: Путин может стать крупнейшим препятствием для реализации плана по привлечению иностранных инвесторов

Об этом пишут Наташа Дофф, Ксения Галучко и Елена Попина в статье "Путин может стать крупнейшим препятствием для реализации плана по привлечению иностранных инвесторов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

На первый взгляд, возможность купить акции компаний, вроде крупнейшего нефтедобывающего гиганта страны ОАО "Роснефть" или железнодорожного монополиста ОАО "Российские железные дороги", кажется слишком хорошей, чтобы оказаться правдой. Но потенциальные покупатели видят множество препятствий, которые могут помешать заключению сделок, среди которых большой опыт бесхозяйственных продаж в России и неопределенная роль государства в новых структурах собственности.

"Я поверю в это, когда увижу", - сказал Павел Лаберко, инвестиционный менеджер в Union Bancaire Privee (Лондон), управляющей частными активами на сумму около $90 млрд. "Правительство говорит о приватизации в течение нескольких лет, но они всегда находят повод, чтобы не делать этого. Я вижу высокую вероятность того, что она не состоится".

Углубление рецессии, разрастающийся дефицит бюджета и Brent по цене около $30 за баррель ослабили зависящую от нефти экономику и вынудили Путина подумать о приватизации. Глобальные депозитарные расписки Роснефти выросли на 1,5 процента до $ 3,43 по состоянию на 3:15 часов вечера в Лондоне, после аннексии Крыма Россией два года назад, их цена снизилась на 49 процентов. Группа ВТБ, второй по величине кредитор страны, в среду потеряла 1,8 процента, до $ 1.721.

Иностранцы приветствуются

"Россия была и остается открытой для иностранных инвестиций, и она заинтересована в привлечении новых иностранных партнеров", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник. Минфин заявил, что в течение двух лет хочет привлечь около 1 трлн рублей ($ 12,5 млрд), продавая доли в государственных компаниях.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду заявило, что государственная собственность в упомянутых компаниях "вряд ли" будет сокращена до миноритарного пакета акций в ближайшем будущем, но ослабление государственных связей может стать стимулом для пересмотра рейтингов.

Страна изо всех сил пыталась разработать амбициозный план по продаже активов после того, как испортились отношения между Россией и бывшими противниками в холодной войне. В 2014 году Путин аннексировал Крым, и это вызвало серию карательных запретов на американские и европейские бизнес-операции с крупными компаниями, включая "Роснефть". В стране не было большой продажи государственных активов с тех пор, как правительство сократило свою долю в ПАО АЛРОСА в октябре 2013 года.

"Американские и европейские инвесторы предпочтут держаться подальше от приватизационных продаж, даже если цены на акции будут действительно привлекательными, поскольку они боятся возможных новых санкций", - сказал Сергей Вахрамеев, менеджер компании GL Financial (Цюрих), которая управляет активами на сумму около $100 млн.

Спорный вопрос

Программа приватизации – спорный вопрос, учитывая, что в 1990-х годах после распада Советского Союза наиболее ценные активы России оказались в руках олигархов по очень выгодным ценам, что почти в одночасье превратило их в миллиардеров. После того как Путин пришел к власти в 2000 году, он обещал уничтожить олигархов, "как класс".

Заинтересованность в приватизации активов, скорее всего, поступит из таких стран, как Китай и, возможно, от некоторых российских олигархов, говорит Жорж Оге из State Street Global Advisors.

"Первый раунд российской приватизации привел к нерациональному использованию ресурсов и концентрации богатства в руках олигархов, поэтому многое зависит от того, как они все сделают в этот раз", - сказал по телефону Оге, стратег по глобальным инвестициям в State Street Global Advisors. "Можно найти покупателей из контролируемых государством корпораций Китая, которые могли бы быть заинтересованы в этих активах – компании, которые нуждаются в ресурсах".

Выкуп ВТБ

В прошлом у международных инвесторов был разный опыт с приватизациями. Выкуп акций группы ВТБ в 2012 году по цене первоначального публичного предложения у инвесторов, которые потеряли деньги после участия в продаже акций в 2007 году, вызвал критику со стороны руководителей иностранных фондов. Фонды, включая Charlemagne Capital Ltd. и Van Eck Associates, осудили план, который был выгоден лишь тем инвесторам которые приобрели акции, когда компания стала публичной. Тогда Путин маневрировал, чтобы получить голоса более мелких акционеров.

Покупатели приватизированных активов не смогут финансировать сделки за счет кредитов государственных банков, и при любых продажах "необходимо будет учитывать рыночные условия", - сказал Путин на этой неделе в Кремле. Акции не должны быть проданы "по сниженной цене", и государство должно сохранить контроль над стратегическими и системно важными компаниями, сказал он.

Российский государственный бюджет находится в "критической" ситуации и, учитывая волнения на мировых финансовых рынках, нет никакого смысла ждать более благоприятных условий, заявил министр экономики Алексей Улюкаев на заседании во вторник. Министерство сообщило, что правительство рассматривает возможность расширения перечня крупных предприятий, подлежащих приватизации в 2016 году.

Навыки продаж

Международным компаниям по управлению активами, скорее всего, потребуется убедительная презентация от российского правительства.

"Мы говорим о компаниях, которые очень важны для экономики и безопасности России, некоторые из этих компаний являются стратегически важными для России, так значит ли это, что Кремль сможет влиять на управление этими компаниями?" - сказал Пол Кристофер, главный стратег по международным инвестициям в Wells Fargo Advisors, который в 1990-х годах работал в бывших республиках Советского Союза, привлекая западных инвесторов к приватизационным аукционам. "Я не уверен, что иностранным инвесторам это понравится".