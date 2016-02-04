Казахстан переходит на жесткую систему определения статуса "безработный"

16:32, 04 февраля 2016
Разное
1433

В случае не подтверждения активного поиска работы по истечении 10 дней статус безработного не присваивается.

Казахстан переходит на жесткую систему определения статуса

Казахстан переходит на новую методику определения статуса "безработный", передает КазТаг.

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова презентовала сенаторам законопроект «О занятости населения», изменяющий методику определения статуса безработного.

«Разработка нового проекта закона связана с тем, что сегодня нормы действующего закона о занятости населения от 23 января 2001 года не способны полноценно решить проблемы на рынке труда», - сказала Дуйсенова в четверг.

Читайте такжеПрезидент Казахстана посоветовал гражданам глубоко вдохнуть и забыть про долларНовый проект закона РК «О занятости населения» предусматривает меры, которые касаются ряда системных вопросов в сфере занятости.

"Первое – мы поэтапно должны внедрять стандарты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время мы в состав экономически активного населения, то есть так называемую рабочую силу в странах ОЭСР, включаем наемных работников, самозанятых и безработных граждан. Самозанятое население в странах ОЭСР – это лица, производящие продукцию на продажу и получающие доход. А та часть населения, которая производит продукцию для собственного потребления, не включается в состав рабочей силы», - добавила она.

Как уточнила глава профильного ведомства, первая новелла нового проекта закона предусматривает внедрение этой методики и в Казахстане.

«Таким образом, часть населения, которая производит продукцию для собственного потребления и которые могут работать, но временно не работают из-за отсутствия вакансий, либо пока ищет работу, должна зарегистрироваться как безработные или должно быть отнесена к экономически неактивному населению по статусу, определенному действующих законодательством республики», - уточнила Дуйсенова.

По ее словам, к этим лицам можно было бы отнести находящихся в отпуске по уходу за ребенком, матерей, занятых по уходу за ребенком-инвалидом, лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства, занятых в своем личном подсобном хозяйстве.

Как отметила Дуйсенова, с учетом международного опыта законопроектом предлагает выстроить новую систему установления статуса безработного.

«В действующем законе лицо, обратившееся за помощью в трудоустройстве, сразу ставилось на учет в качестве безработного. При этом безработный получал льготы и пособия, получал льготный период при выплате банковского кредита и мог не заниматься поиском работы. Предлагаемый теперь порядок предусматривает следующие этапы – физическое лицо, обратившееся в центр занятости населения, вначале регистрируется в качестве лица, ищущего работу. В течение 10 дней лицу, ищущему работу, будет предложено и оказано содействие в поиске подходящей работы по имеющимся на рынке вакансиям», - пояснила она.

Вместе с тем, законопроектом предусмотрено, что лицо, ищущее работу, обязано через каждые 3 дня приходить лично в центр занятости и подтверждать активный поиск работы.

«В случае не подтверждения активного поиска работы по истечении 10 дней такому лицу статус безработного не присваивается. Таким образом, в предлагаемом законопроекте процедура присвоения статуса безработного предполагает исключение формальной регистрации в качестве безработного. В целом статус безработных будет присвоен только в случае отсутствия подходящей работы», - дополнила министр.

Также законопроектом предлагается увеличение сроков соцвыплат на случай потери работы с 4 до 6 месяцев при массовом высвобождении работников, то есть банкротство или прекращение деятельности предприятия, сокращении численности или штатов, увольнении по экономическим основаниям в соответствии с новым Трудовым кодексом; определение для каждого вида активных мер содействия занятости приоритетной категории лиц, выравнивание региональных диспропорций на рынке труда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter