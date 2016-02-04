Казахстан переходит на жесткую систему определения статуса "безработный"

Казахстан переходит на новую методику определения статуса "безработный", передает КазТаг.

Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова презентовала сенаторам законопроект «О занятости населения», изменяющий методику определения статуса безработного.

«Разработка нового проекта закона связана с тем, что сегодня нормы действующего закона о занятости населения от 23 января 2001 года не способны полноценно решить проблемы на рынке труда», - сказала Дуйсенова в четверг.

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"Первое – мы поэтапно должны внедрять стандарты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В настоящее время мы в состав экономически активного населения, то есть так называемую рабочую силу в странах ОЭСР, включаем наемных работников, самозанятых и безработных граждан. Самозанятое население в странах ОЭСР – это лица, производящие продукцию на продажу и получающие доход. А та часть населения, которая производит продукцию для собственного потребления, не включается в состав рабочей силы», - добавила она.

Как уточнила глава профильного ведомства, первая новелла нового проекта закона предусматривает внедрение этой методики и в Казахстане.

«Таким образом, часть населения, которая производит продукцию для собственного потребления и которые могут работать, но временно не работают из-за отсутствия вакансий, либо пока ищет работу, должна зарегистрироваться как безработные или должно быть отнесена к экономически неактивному населению по статусу, определенному действующих законодательством республики», - уточнила Дуйсенова.

По ее словам, к этим лицам можно было бы отнести находящихся в отпуске по уходу за ребенком, матерей, занятых по уходу за ребенком-инвалидом, лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства, занятых в своем личном подсобном хозяйстве.

Как отметила Дуйсенова, с учетом международного опыта законопроектом предлагает выстроить новую систему установления статуса безработного.

«В действующем законе лицо, обратившееся за помощью в трудоустройстве, сразу ставилось на учет в качестве безработного. При этом безработный получал льготы и пособия, получал льготный период при выплате банковского кредита и мог не заниматься поиском работы. Предлагаемый теперь порядок предусматривает следующие этапы – физическое лицо, обратившееся в центр занятости населения, вначале регистрируется в качестве лица, ищущего работу. В течение 10 дней лицу, ищущему работу, будет предложено и оказано содействие в поиске подходящей работы по имеющимся на рынке вакансиям», - пояснила она.

Вместе с тем, законопроектом предусмотрено, что лицо, ищущее работу, обязано через каждые 3 дня приходить лично в центр занятости и подтверждать активный поиск работы.

«В случае не подтверждения активного поиска работы по истечении 10 дней такому лицу статус безработного не присваивается. Таким образом, в предлагаемом законопроекте процедура присвоения статуса безработного предполагает исключение формальной регистрации в качестве безработного. В целом статус безработных будет присвоен только в случае отсутствия подходящей работы», - дополнила министр.

Также законопроектом предлагается увеличение сроков соцвыплат на случай потери работы с 4 до 6 месяцев при массовом высвобождении работников, то есть банкротство или прекращение деятельности предприятия, сокращении численности или штатов, увольнении по экономическим основаниям в соответствии с новым Трудовым кодексом; определение для каждого вида активных мер содействия занятости приоритетной категории лиц, выравнивание региональных диспропорций на рынке труда.