США и 11 стран подписали крупнейшее за 20 лет торговое соглашение

В новозеландском городе Окленд состоялось официальное подписание соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) с участием министров торговли из 12 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на News.com.au.

В церемонии подписания участвовали министры из Австралии, Брунея, Канады, Чили, Японии, Малайзии, Мексики, Перу, Сингапура, США, Вьетнама и Новой Зеландии. Теперь соглашение должно быть одобрено каждой страной в отдельности. Ожидается, что оно вступит в силу не раньше, чем через два года.

Подписание документа прошло на фоне протестов. Несколько сотен человек собрались у здания, где собирались министры, для того, чтобы выразить свое несогласие с решениями властей 12 стран. Протестующие считают, что заключение соглашения негативно скажется на экономической независимости стран, участвующих в партнерстве.

Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было достигнуто в октябре 2015 года. Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение. В его рамках будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли.