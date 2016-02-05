Большинство россиян ожидают дальнейшего падения экономики страны – опрос

В России 54% граждан оценили экономическую ситуацию в стране как негативную.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Фонда «Общественное мнение».

С начала кризиса эта группа впервые оказалась в большинстве. Большинство также убеждено, что ситуация в экономике будет ухудшаться.

41% граждан считает экономическое положение в стране удовлетворительным. Еще 3% – хорошим.

Показатели значительно изменились по сравнению с декабрем 2015 года: так тогда плохой ситуацию в стране назвали 43%. В мае 2015 года этот показатель был равен 30%.

При этом 58% респондентов этого года уверены, что экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. 27% посчитали, что в экономике ничего не меняется, а 9% заметили улучшения.

Читайте такжеКомбинация двух шоков: потери РФ от санкций и обвала цен на нефть оценили в $600 миллиардов

По данным директора проектов ФОМ Людмилы Пресняковой, пока население связывает плохое положение дел в экономике с действиями «внешних врагов». По ее словам, недовольство властью «может появиться в последнюю очередь, для этого нужно совпадение многих факторов – растущей инфляции, безработицы, задержки зарплат».