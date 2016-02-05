Россия из-за кризиса и санкций урезала на треть квоты на иностранных рабочих

Минюст РФ утвердил приказ Минтруда по квотам на привлечение иностранной рабочей силы в Россию на 2016 год - теперь из визовых стран приедет на треть меньше работников, чем в 2015 году, в том числе и высококвалифицированных — всего около 214 тыс. человек, пишут "Известия".

Уменьшение квот для «дальних» иностранцев эксперты связывают с экономическим кризисом, безработицей, а также с санкциями.

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Если говорить о сферах трудоустройства, то самая большая часть разрешений достанется строителям, ремонтникам и монтажникам. Так же было и в 2015 году — из 275,8 тыс. разрешений 129,7 тыс. предназначалось именно этим категориям рабочих.

Эксперты связывают сокращение квот с несколькими факторами. В первую очередь, они говорят об экономическом кризисе — на предприятиях проходят сокращения, многие люди теперь готовы рассматривать позиции на рынке труда, которые раньше предназначались для иностранных рабочих. Согласно данным Росстата, на декабрь 2015 года в России было 4,4 млн безработных. Это на 375 тыс. больше, чем в декабре 2014 года.

Экс-глава Федеральной миграционной службы, президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин объясняет сокращение квот санкциями.

"Из-за санкций многие российские компании сворачивают свое сотрудничество с зарубежными коллегами, а российские компании перестают приглашать иностранных рабочих и высококвалифицированных специалистов", — пояснил он.