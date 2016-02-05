Ради повышения тарифов "Укрзализныця" завысила расходы – СМИ

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Финплан показывает, что госкомпания в ряде случаев необоснованно завышает запланированные на 2016 год расходы. Госмонополист пытается завысить себестоимость грузовых перевозок и оправдать повышение тарифов», - пишет издание.

По оценкам участников рынка перевозок и независимых экспертов, финаплан «Укрзализныци», к примеру, не учитывает фактическое снижение цен на металлопродукцию и энергоносители. Госпредприятие запланировало потратить в текущем году 70 млрд 260 млн грн, хотя его реальные расходы значительно ниже.

«В себестоимость (услуг УЗ) можно запихнуть все, что угодно… Сначала мы должны разобраться, каким образом идут закупки, а потом только поднимать вопрос, может ли быть повышение тарифов», - цитирует «Зеркало недели» президента Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

В частности, УЗ запланировала увеличение расходов на закупку сырья и основных материалов на 35%, на закупку электроэнергии – на 25%, топлива – на 11%. При этом цены на арматуру и швеллеры в январе 2016 года на 16-20% ниже средних прошлогодних цен, а стоимость дизельного топлива снизилась более чем на 30%.

На закупках металлопродукции «Укрзализныця» может сократить расходы на 1,5-1,8 млрд грн, а расходы на дизель завышены более чем на 2 млрд грн. Аналогичная ситуация и с электроэнергией – нет никаких оснований ожидать в текущем году индексации тарифов на электроэнергию на 35%.

По словам независимого эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, такое планирование своих расходов является неадекватным для государственного предприятия. Неоднозначным называет намерения «Укрзализныци» и руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

«Остатки денежных средств на счетах УЗ на протяжении второго полугодия 2015 года превышают 3 млрд грн. При этом грузоперевозки обеспечивают рентабельность деятельности «Укрзализныци» на уровне 23,5%, в то время как значительная часть предприятий того же горно-металлургического комплекса завершила год с нулевой рентабельностью или в убыток», - подчеркивает «Зеркало недели».

Амортизационные отчисления УЗ выросли после переоценки основных средств на 11 млрд гривен и составляют около 18 млрд грн в год. «Этого источника вполне достаточно для финансирования предложенной программы капитальных инвестиций без индексации тарифа в 2016 году»,- считает глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По словам Владимира Клименко, в данное время готовится совместное письмо к премьеру со стороны МинАПК и Украинской зерновой ассоциации. Профильное министерство совместно с аграриями просит отложить вопрос пересмотра тарифов на ж/д перевозки как минимум до 1 июля.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры намерено повысить с 1 марта тарифы на железнодорожные грузоперевозки на 15%. Руководители крупнейших металлургических и горно-обогатительных комбинатов заявили, что рост ж/д тарифов приведет к остановке предприятий ГМК, падению валютной выручки Украины и поставит под угрозу существование тысяч рабочих мест в отрасли.