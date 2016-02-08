Белорусы не хотят работать в России за копейки и потянулись на заработки в ЕС

По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в прошлом году работу за границей официально нашли 6244 гражданина Беларуси, в 2014-м их было 5392, передают Naviny.by.

Как рассказал заместитель директора агентства «Кадровый советник» Дмитрий Петрошеня, за последние месяцы выросло не только количество белорусов, желающих поработать за рубежом, но и европейские наниматели стали проявлять бо́льшую активность в Беларуси.

Читайте такжеВ Беларуси за 2015 год количество безработных выросло вдвое«Если брать 2014-2015 годы, то ситуация на рынке России, Беларуси и Евросоюза была примерно одинаковая, соответственно, желающих ехать было мало, — рассказал специалист. — Сейчас российский и белорусский рынки по-прежнему находятся примерно на одном уровне в связи с упадком, но увеличились предложения из Евросоюза».

В настоящее время агентство уже подыскивает или планирует начать поиск сотрудников для компаний из Чехии, Польши и Латвии. Как правило, они ищут работников по строительным специальностям — монтажников, бетонщиков, разнорабочих.

Бетонщикам на испытательный срок предлагается зарплата 800 евро с учетом налоговых вычетов, после испытательного срока заработок будет зависеть от того, как человек себя проявил, рассказал специалист.

По словам специалиста, белорусы по-прежнему готовы ехать на работу в Россию, но стабильного потока рабочих к восточным соседям в настоящее время нет.

Как рассказал руководитель агентства «ПрофРекрутингЦентр» Вадим Семенюк, интерес к работе за границей за последние несколько месяцев сильно увеличился, и на чешские вакансии «нет отбоя» от соискателей.

Спрос на работу в России, по его словам, сохраняется, но белорусов не устраивают предлагаемые зарплаты — 25-30 тысяч российских рублей (300-400 долларов).

«Для россиян такой уровень заработной платы считается средним и довольно-таки нормальным. Наши же считают его низким, они привыкли приравнивать все к доллару. Да, в связи с падением курса российского рубля, зарплаты уменьшились», — рассказал руководитель агентства.

В Чехии рабочим предлагают зарплаты от 900 до 1500 евро в зависимости от квалификации. Кроме того, принимающая сторона оплачивает налоги, страховку, проживание, питание.

О том, что белорусы стали больше интересоваться работой в Европе, свидетельствуют и обращения на инфолинию программы «Ла Страда».

«Если говорить о трудоустройстве, то мы отмечаем, что в последние месяцы интерес к России в этом плане все же падает, наши абоненты начинают интересоваться все больше западноевропейским направлением», — рассказала Naviny.by руководитель инфолинии по безопасному выезду за рубеж Ирина Варварина.