Кризис между Турцией и Россией стал большой проблемой для Казахстана - Назарбаев

Кризис в отношениях между Турцией и Россией стал большой проблемой для Казахстана, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках встречи с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, который находился с визитом в Астане, передает ИА Новости-Казахстан.

Глава Казахстана подчеркнул, что растущая геополитическая напряженность вокруг Турции оказывает влияние и на Казахстан. "Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. Многие причины происходящего по-прежнему остаются неясными. Конфликты в Сирии и Ираке показали отсутствие единства между мусульманами. Мы приблизились к тому моменту, когда возможен ранее предрекавшийся на Западе конфликт между суннитами и шиитами. Для нас также большой проблемой стал кризис в отношениях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами", — сказал Назарбаев.

Читайте такжеПрезидент Казахстана призвал "напудренных и накрашенных миллиардеров" вкладывать в странуНазарбаев отметил, что визит Давутоглу свидетельствует о важности турецкого вектора во внешней политике Казахстана. "В этом году Казахстан отметит 25-летие своей независимости. С первых дней своего суверенитета мы прикладываем все усилия для сближения наших братских народов… Значение Турции для Казахстана очень велико, и от политики сотрудничества мы никогда не откажемся", — добавил президент.

В свою очередь, Давутоглу отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией интенсивно развиваются по всем направлениям. "Мы реализуем совместные проекты в транспортной, энергетической и других сферах. Укрепляются и торговые связи. Если Турция - это "двери" в Европу, то Казахстан для Турции - путь на Евразийское пространство", — заключил турецкий премьер.