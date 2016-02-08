Билоус рассказал о влиянии Кононенко и Мартыненко на энергорынок Украины

В энергетическом секторе Украины свои интересы и влияние имеют народный депутат и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко, а также уже бывший парламентарий Николай Мартыненко, который сложил депутатский мандат после громких обвинений в получении взятки в размере 30 млн швейцарских франков.

О бизнес-интересах этих двух лиц в интервью "Экономической правде" рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"Мы все понимаем, что профильный министр (Демчишин) – фактически из лагеря Банковой. Секрета я вам не открыл. Имеет ли влияние (Кононенко)? Имеет влияние. Имеет ли влияние Мартыненко на "Энергоатом"? Имеет. Какие еще вопросы?", – сказал Билоус.

Он также подтвердил, что Мартыненко имеет влияние на "Электроважмаш".

"Имеет (влияние). Понимаете, моя задача не в войны играть. Суть всех холдингов, называйте как хотите, в том, что нужно закончить эту игру за счет государства. Мы все играем в министров, квоты, спорим кому что отдать. Кому передать "Артемсоль"? Сегодня один влияет, завтра другой. Все на приватизацию! Это должно закончиться. Это убийственная ситуация для Украины. Но в таких условиях работаем. Все охватить невозможно. Просто такие вещи, что волосы дыбом встают. Поэтому ОПЗ (Одесский припортовый завод) надо запустить (на приватизацию), чтобы показать всем, что мы можем реально что-то делать. По облэнерго мне неважно – Суркис, Иванов или кто-то западный, Герега или Сидоров. Купят – пусть покупают. Потому что пока не покупают, они контролируют потоки. И ты не можешь на это никак повлиять", – подчеркнул Билоус.

Председатель ФГИУ заявил, что следует изменить правила приватизации.

"Вообще существует две модели ведения бизнеса: когда живут из операционных потоков, и когда строят капитализацию. Иногда хочется сказать тем, кто "по-старинке" живет с "потоков", что пришло время изменить модель, и пообещать: "Вы доиграетесь, что я напишу в условиях приватизации, в течение трех лет с момента покупки вы должны разместить эти акции на фондовой бирже, как минимум, в Польше. И тогда посмотрим, как вы с этим будете играть". И у меня есть такая идея", – сказал Билоус.

Он не исключает, что за такие действия может лишиться должности.

"Будут пробовать. Я им говорю: "Вы сидите на тех предприятиях. Вы действительно хотите что-то делать? То подготовьте нормальный менеджмент, а не ищите, что и куда "обналичить". Мне рассказывать, как "обналичить" не надо, я вам сам лекцию прочитаю после года в Налоговой, поверьте". Дело не в том. Каждый доллар в капитализации – это мультипликатор. Я понимаю, что мы можем жить одним днем, но надо же жить как-то иначе, не будешь постоянно так жить. Это причина, почему буксует приватизация", – отметил Билоус.

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Напомним, о лоббировании интересов Кононенком также заявил министр экономразвития Айварас Абромавичус. Он сказал, что депутат пытался "навязать" ему своего "человека" – Андрея Пасишника с "Нафтогаза" – в заместители министра.