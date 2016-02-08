Кабмин назначил и.о. главы госпредприятия "Укрспецторг"
Игорь Курочкин будет занимать пост и. о. главы предприятия до назначения нового директора.
Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия "Укрспецторг" замдиректора предприятия Игоря Курочкина.
Данное решение закреплено распоряжением от 3 декабря 2015 года.
Согласно документу, Курочкин будет занимать пост и. о. руководителя предприятия до назначения в установленном порядке нового директора.
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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров своим распоряжением уволил директора "Укрспецторга" Александра Федоренко, который был назначен и. о. директора предприятия в августе 2015 года.
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Государственное специализированное предприятие "Укрспецторг" создано для реализации на внутреннем рынке военного имущества, которое пригодно для дальнейшего использования, но не может быть применено в повседневной деятельности войск, и избыточного военного имущества, кроме военного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ.