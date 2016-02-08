Кабмин назначил и.о. главы госпредприятия "Укрспецторг"

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы государственного предприятия "Укрспецторг" замдиректора предприятия Игоря Курочкина.

Данное решение закреплено распоряжением от 3 декабря 2015 года.

Согласно документу, Курочкин будет занимать пост и. о. руководителя предприятия до назначения в установленном порядке нового директора.

Читайте такжеКабмин уволил главу госпредприятия "Укрспецторг"

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Кабинет министров своим распоряжением уволил директора "Укрспецторга" Александра Федоренко, который был назначен и. о. директора предприятия в августе 2015 года.

Читайте такжеКабмин разрешил приватизацию "Украгролизинга" и "Укрспецторга"

Государственное специализированное предприятие "Укрспецторг" создано для реализации на внутреннем рынке военного имущества, которое пригодно для дальнейшего использования, но не может быть применено в повседневной деятельности войск, и избыточного военного имущества, кроме военного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ.