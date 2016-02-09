КП "Днепропетровский электротранспорт" объявило тендер на закупку алкоголя и сигарет - замглавы МЭРТ

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

“Комический случай. КП "Днепропетровский электротранспорт" объявило в ProZorro тендер на март-май на 700 тыс. грн, включая 1150 л водки, коньяка и виски, 2600 л пива, 1520 пачек сигарет. Нормально так расслабляются водители трамваев. После резонанса все это убрали, но сама наглость поражает”, - подчеркнул Нефедов.

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Как сообщал УНИАН, фактический объем государственных закупок в Украине в 2015 году составил 112,1 млрд грн.

Верховная Рада 4 февраля приняла правки, необходимые для подписания спикером парламента и президентом ранее принятого закона, который предусматривает перевод всех государственных закупок на электронную систему Prozorro.

Парламент 5 декабря 2015 года принял в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

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Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля 2015 года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе участвовало более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 млрд грн. Экономия на конец 2015 года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн.