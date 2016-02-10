Глава ВТБ24 о жизни россиян: люди экономят на всем

Об этом рассказал председатель правления банка Михаил Задорнов.

Глава банка прокомментировал текущие тенденции в российской экономике, в частности, в экономическом поведении россиян, передает RNS.

По его словам, россияне перешли к тотальной экономии, когда каждый старается сэкономить на всем.

«Население экономит на всем, предпочитая выплачивать кредиты и сокращать свою долговую нагрузку», — заявил глава ВТБ24.

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Он также отметил, что рынок автокредитования сократился на четверть, сократилась номинальная сумма кредитов населению, спад наблюдается и в спросе на продовольственную продукцию, а вот ритейлеры бытовой техники фактически сохранили прежние номинальные цены.

«Люди экономят, в том числе на продовольствии», — признал Задорнов.

Напомним, ранее сообщалось, что разница между доходами и расходами россиян стала отрицательной впервые с 1998 года.