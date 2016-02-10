Глава ВТБ24 о жизни россиян: люди экономят на всем
Российский банк ВТБ24 заметил тенденцию экономии населения на продуктах питания и прочих товарах в пользу выплат по кредиту.
Об этом рассказал председатель правления банка Михаил Задорнов.
Глава банка прокомментировал текущие тенденции в российской экономике, в частности, в экономическом поведении россиян, передает RNS.
По его словам, россияне перешли к тотальной экономии, когда каждый старается сэкономить на всем.
«Население экономит на всем, предпочитая выплачивать кредиты и сокращать свою долговую нагрузку», — заявил глава ВТБ24.
Читайте такжеРоссийская экономика не выдержит курса выше 80 рублей за доллар - Economy Times
Он также отметил, что рынок автокредитования сократился на четверть, сократилась номинальная сумма кредитов населению, спад наблюдается и в спросе на продовольственную продукцию, а вот ритейлеры бытовой техники фактически сохранили прежние номинальные цены.
«Люди экономят, в том числе на продовольствии», — признал Задорнов.
Напомним, ранее сообщалось, что разница между доходами и расходами россиян стала отрицательной впервые с 1998 года.