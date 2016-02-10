Активисты призывают расследовать обыски в IT-компаниях

Общественные организации "Национальная ассамблея Украины", "Финансовая грамота Украины", "Комитет конституционно-правового контроля Украины", "Союз защиты предпринимательства" и другие призывают власти создать в Верховной Раде временную следственную комиссию по расследованию действий силовиков во время недавних обысков украинских IT-компаний и реформировать Службу безопасности Украины (СБУ).

Соответствующие требования главы организаций изложили в открытом заявлении на имя председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка, которым располагает УНИАН.

"Требуем от руководства государства: создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для проведения расследования всех неправомерных действий по отношению к IT-компаниям и привлечь к ее работе общественность; инициировать проведение реформирования Службы безопасности Украины по позитивному опыту создания Национальной полиции Украины", - говорится в документе.

Представители общественных организаций потребовали от государства уволить сотрудников СБУ, подозреваемых в коррупции и сепаратизме, сократить количество подразделений Службы и за счет этого увеличить ее финансирование, отменить законодательные нормы, которые дублируют полномочия различных правоохранительных органов, и повысить уровень профессионализма сотрудников. Также они призвали руководство страны установить уголовное наказание за изъятие правоохранительными органами серверов IT-компаний с целью снятия с них информации, поскольку после этого оператору очень трудно восстановить свою работу.

В качестве примера неправомерных действий и превышения полномочий со стороны сотрудников СБУ в заявлении приводится столкновение силовиков и руководства компании "Адамант" 19 января, когда СБУ произвела обыск и изъяла часть оборудования провайдера.

"Сотрудниками СБУ была совершена попытка изъятия телекоммуникационного оборудования клиентов компании и применены методы психологического воздействия на ее собственников, которые являются общественными деятелями, что привело к имиджевым потерям компании и нанесению морального ущерба сотрудникам", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, IT-отрасль является одной из самых динамично развивающихся в Украине. В 2015 году участились случаи обыска украинских IT-компаний силовыми структурами с последующим изъятием оборудования, что, по словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность Украины и является преступлением против страны.

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19 января 2016 года СБУ произвела обыск и изъяла оборудование компании "Адамант", предоставляющей услуги интернет-доступа и хостинга. Позднее спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что силовики принимали меры по прекращению деятельности международной хакерской группировки и действовали строго в рамках закона.