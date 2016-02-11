Сорос: режиму Путина грозит банкротство в 2017 году

Финансист Джордж Сорос считает, что России может грозить банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов.

«Режиму Путина грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов», — предупреждает миллиардер Джордж Сорос в колонке, опубликованной проектом Project-syndicate.org, передает РБК.

По словам финансиста, популярность действующего президента России Владимира Путина основана на «контракте с обществом», согласно которому действующий глава государства должен обеспечивать финансовую стабильность и неуклонный (пусть даже медленный) рост уровня жизни.

«Из-за западных санкций в сочетании с резким снижением цен на нефть власти России не в состоянии сдержать ни одно из этих обещаний. Дефицит российского бюджета составляет 7% ВВП, и правительству придется сократить его до 3%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля. Эти и другие события будут иметь негативные последствия для уровня жизни и мнения избирателей накануне парламентских выборов осенью», — отмечается в колонке Сороса.

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По словам финансиста, помочь Путину удержаться во власти мог бы коллапс Европейского Союза, распад которого освободил бы Россию как минимум от части наложенных на нее санкций. «Более того, Путин сможет получить значительные экономические выгоды от разделения Европы и воспользоваться связями с тщательно взращиваемыми им антиевропейскими партиями», — отмечает Сорос.

Именно желанием подтолкнуть ЕС к краху, по словам миллиардера, объясняется нынешняя политика России в Сирии, военные действия в которой усиливают приток беженцев в Европу. Сорос полагает, что нашествие мигрантов может разрушить ЕС, вынужденный сейчас бороться с пятью или шестью кризисами одновременно, и Путин, как «гениальный тактик», не мог не воспользоваться возможностью ускорить распад Евросоюза.

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Нынешние лидеры стран ЕС, по словам Сороса, совершают «ужасную ошибку», считая Путина потенциальным союзником в борьбе с «Исламским государством». Исходящую от ИГИЛ угрозу Сорос считает преувеличенной, в то время как Россию называет соперником ЕС в «гонке на выживание».

«Путинская Россия и ЕС участвуют в гонке со временем: вопрос в том, кто из них рухнет первым... С угрозой, исходящей от путинской России, сложно бороться. Неспособность признать угрозу сделает задачу еще более сложной», — пишет Сорос.

По данным ЦБ, в январе—сентябре 2017 года России предстоит выплатить по внешним долгам немногим меньше $60 млрд.

В ноябре 2015 года ​Генпрокуратура РФ признала нежелательными учрежденные Соросом фонды «Открытое общество» и «Содействие». В сообщении Генпрокуратуры отмечалось, что деятельность организаций «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».