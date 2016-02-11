"Психологический элемент обновления": Фискальная служба ищет дизайнеров для форменной одежды

Государственная фискальная служба Украины объявила конкурс на лучший дизайн форменной одежды для работников службы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Государственная фискальная служба Украины приглашает творческих, неравнодушных граждан присоединиться к процессу обновления дизайна форменной одежды для должностных лиц службы. Наряду с кардинальными изменениями, которые сегодня происходят в структуре ДФС, изменение внешнего вида ее сотрудников станет одним из психологических элементов обновления службы», - говорится в сообщении.

Фискальная служба рассчитывает, что единый дизайн одежды будет формировать у работников ГФС чувство корпоративного единства, а у общества - позитивное восприятие службы в целом.

«Принять участие в конкурсе могут граждане Украины, которые имеют свое видение внешнего вида работников ГФС и готовы его модернизировать. Авторам работ нужно обратить внимание, что модели не должны иметь сходства с форменной одеждой других органов исполнительной власти», - отмечает ведомство.

Согласно сообщению, эскизы своих работ участники могут направлять в фискальную службу до 15 марта 2016, а разработчики наиболее удачных эскизов будут приглашены для практической отработки проекта с работниками ГФС.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в 2015 году сократила штат на 9 тыс. человек и до конца февраля должна сократить еще 9 тыс. сотрудников. В рамках реформы Государственной фискальной службы планировалось по итогам 2015 года сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.