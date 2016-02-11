Минфин РФ ответил на слова Сороса о банкротстве России в 2017 году

В министерстве финансов РФ напомнили, что по состоянию на 1 января 2016 года государственный долг России составил 13,6%, передает Русская служба Би-би-си.

При этом валютный долг без учета гарантий составил всего 38,1 млрд долларов, из которых к погашению в 2017 году приходится 3,6 млрд долларов.

"Россия - одна из немногих стран-экспортеров сырьевых товаров, выбравшая стратегию быстрой адаптации к новой реальности на глобальных сырьевых рынках, на что ориентированы проводимые правительством и Банком России бюджетная и денежно-кредитная политика. Реализуемые меры бюджетной консолидации позволили по итогам 2015 года достигнуть дефицита федерального бюджета в 2,4% ВВП в условиях снижения среднегодовых цен на нефть до уровня в 51 доллар США за баррель", - отметили в пресс-службе российского ведомства.

Читайте такжеЧерез 18 месяцев Россия окажется на дне - Die WeltРанее сегодня Сорос заявил, что России может грозить банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов.

"Из-за западных санкций в сочетании с резким снижением цен на нефть власти России не в состоянии сдержать ни одно из этих обещаний. Дефицит российского бюджета составляет 7% ВВП, и правительству придется сократить его до 3%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля. Эти и другие события будут иметь негативные последствия для уровня жизни и мнения избирателей накануне парламентских выборов осенью", — отметил он.