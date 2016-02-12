ЧАО СК "Ингосстрах" выплатила бойцам АТО больше 12 миллионов

Один из крупнейших операторов украинского рынка страхования и страховых партнеров ПриватБанка компания “Ингосстрах” за период АТО выплатила более 12 миллионов гривень страхового возмещения по договорам страхования от несчастного случая "Защита на каждый день", заключенным с участниками АТО. Как сообщили в компании, за счет страховки выплату получили более 2 тысяч бойцов.

“Мы сегодня в Украине одна из немногих страховых компаний, которая оформляет договора страхования от несчастного случая нашим бойцам, - говорит директор “Ингосстрах” Александр Осадчий. - Война для страхового рынка, это конечно форс-мажор, но наша принципиальная гражданская позиция - обеспечить за счет услуг страхования возможность дополнительной защиты воинов, получивших ранения или травмы на фронте”.

Страховая компания “Ингосстрах” входит в 10-ку ведущих страховых компаний по рейтингу украинского Forbes и в ежегодном рейтинге самых надежных страховщиков компания “Ингосстрах” заняла 7 место. С начала 2015 года клиентами СК Ингосстрах оформлено более 1,1 млн договоров страхования от несчастных случаев на общую сумму 217 млн. грн, а всего СК осуществляет страховую защиту более чем 2 миллионов жителей Украины.

В целом в минувшем году объемы выплат по страхованию от несчастных случаев составили 76 млн. грн. Средняя выплата составила 2155 грн. при ежемесячном платеже за страховку от 10 грн. При этом, выплата страхового возмещения по страхованию от несчастного случая происходит в течение суток.