Украина нацелилась на рынки Франции, Голландии и Канады: проведет бизнес-форумы

Украина в 2016 году проведет бизнес-форумы во Франции, Нидерландах и Канаде для оказания помощи украинским компаниям в поиске новых контрактов и выходе на рынки этих стран.

Об этом заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила в ходе пресс-конференции в Мининфраструктры.

"В прошлом году также был запланирован бизнес-форум во Франции, который был перенесен на 5 апреля этого года. Также потенциально будет проведен форум в Нидерландах, и уже известно, что в конце июня будет форум в Канаде", - сказала она.

При этом она отметила, что в сложившейся экономической ситуации Канада является очень привлекательным партнером, поскольку ее покупательная способность выше, чем у других стран, с которыми сотрудничает Украина.

"Форум в Канаде будет иметь формат торговой миссии. То есть, мы будем брать с собой представителей бизнеса и организовывать встречи с их контрагентами и соответствующими органами", - сказала Микольская.

Кроме того, она добавила, что помимо бизнес-форумов на текущий год также запланирован ряд торговых миссий при участии украинского правительства и бизнеса.

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"Это поездки министра или группы министров, возможно даже при участии премьер-министра, а также бизнеса. Предварительно мы планируем на осень поездку в Китай, также в Индию и потенциально - Египет, Алжир и Тунис", - сказала замминистра.

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Как сообщал УНИАН, Украина в прошлом году провела два крупных инвестиционных форума – в США в июле и в Берлине 23 октября. В результате украинско-американского форума Украина и США разработали дорожную карту реформ, результатом немецкого форума стало подписание сразу нескольких документов, в частности о создании немецко-украинской промышленно-торговой палаты и кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении украинской стороне 300 миллионов долларов США для приобретения природного газа на западной границе.