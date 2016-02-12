Оптимизация госорганов: перечень ведомств, которые сократили больше всего сотрудников

Среди государственных органов наибольшее количество сотрудников по итогам 2015 года было сокращено в Государственной фискальной службе, Пенсионном фонде и Государственной финансовой инспекции.

Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном на сайте Национального совета реформ.

В частности, ГФС за год сократила 17,7 тысячи сотрудников, Пенсионный фонд - 4,6 тысячи, Госфининспекция - 3,2 тысячи человек.

В то же время, в процентном соотношении к общему количеству сотрудников наибольшее сокращение произошло в Государственной инспекции сельского хозяйства (70% сокращения), Госфининспекции (50%), Государственной фискальной службе (30%) и Госслужбе статистики (20%).

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Натальи Яресько, ГФС при запланированном сокращении штата на 30% по результатам 2015 года выполнила его лишь на половину, поэтому до конца февраля ГФС должна уволить еще 9 тысяч сотрудников.

По словам замглавы Минагропрода Владимира Лапы, в ноябре 2015 года был заблокирован процесс сертификации семян из-за проведенного Кабинетом министров сокращения штата Государственной инспекции сельского хозяйства до 963 с 4 789 человек.