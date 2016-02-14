Яценюк: Назначение независимых руководителей 50 госкомпаний позволит улучшить финрезультаты предприятий

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром».

Правительство провозгласило масштабные изменения в руководстве государственных компаний, деполитизацию деятельности государственных компаний и «внедрение единого принципа функционирования государственных компаний - принцип экономической эффективности, который базируется на независимости директоров», - сказал премьер.

Он подчеркнул важность внедрения новых подходов к назначению руководителей государственных компаний.

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«Если мы продолжим работу по назначению независимых руководителей 50-ти крупнейших государственных компаний, независимых от политиков, правительства и каких-либо бизнес-интересов, - это даст возможность улучшить финансовые результаты этих компаний», - убежден он.

Яценюк подчеркнул, что такие изменения уже проведены в НАК «Нафтогаз Украины», «которая еще год назад имела убытки в 10 миллиардов долларов, а в этом году она уже будет прибыльной».

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Он объяснил, как такие новые подходы к назначению руководителей госкомпаний могут повлиять на социальные стандарты и заработные платы граждан.

«По результатам года каждая компания перечисляет дивиденды в государственный бюджет страны. Эти дивиденды идут в бюджет, и бюджет способен увеличить социальные стандарты, выплаты учителям, врачам, финансирование объектов инфраструктуры. То есть, бюджет способен таким образом финансировать потребности каждого гражданина страны», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля на заседании правительства Яценюк заявил, что ведущие 50 государственных компаний Украины должны получить новых руководителей, которые будут избраны на конкурсах Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

При этом премьер подчеркнул, что ни министры, ни народные депутаты, ни бизнесмены не должны вмешиваться в эти решения. По его словам, после госпредприятий конкурсы на руководящие должности состоятся в госбанках.