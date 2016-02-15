"Меньше тратить": Центробанк советует россиянам не скупать телевизоры и стиральные машины

Россиянам нужно помнить, что во время спада в экономике необходимо побольше думать о сбережениях, полагает первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

«Если идет экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и несколько стиральных машин. Оно должно понимать, что завтра может потерять рабочее место, поэтому склонность к сбережениям здесь должна превалировать над склонностью к потреблению», — заявил Швецов.

Представитель ЦБ особо отметил, что уровень финансовой грамотности в России остается ниже, чем в развитых странах, в то время как именно азы финансовой грамотности создают «основы уверенности человека в завтрашнем дне».

Как напоминает РБК, активная скупка товаров длительного пользования отмечалась в декабре 2014 года, когда россияне сметали с полок магазинов телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и т.д., пытаясь спасти от обесценивания свои рублевые сбережения.

Однако в 2015 году большинство россиян перешло на сберегательную модель поведения или даже, как отмечалось в отчете Минэкономразвития, «в разряд наблюдателей за торговым процессом».

О покупке «нескольких телевизоров» речь давно не идет, большинство россиян сейчас экономят даже на товарах первой необходимости, не исключая и продуктов, и при этом стараются как можно больше откладывать.

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Исследование, проведенное экспертами Sberbank CIB, показало, что 70% россиян перешли на более дешевые продукты, три четверти покупателей в российских магазинах выбирают покупки, исходя в первую очередь из цены, а почти половина приходит в магазины только за товарами, на которые есть скидки.