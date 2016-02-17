ФСБ хочет перевести карты "Мир" на российскую криптографию - банкиры подсчитывают убытки

ФСБ намеревается перевести Национальную систему платежных карт и банковский сектор на российскую криптографию, пишут «Ведомости».

Об этом заявил представитель службы Владимир Простов на VIII Уральском форуме по информационной безопасности.

На данный момент в процессингах, банкоматах и терминалах РФ используются иностранные криптографические системы, а карты, в том числе и «Мир», работают по стандарту EMV.

Получается, что придется ставить несколько криптографических модулей, рассуждает сотрудник департамента безопасности крупного банка: один – для российской платежной системы, второй – для международных, поскольку те не работают на российской криптографии. Теоретически, указывает он, можно ставить один модуль, но тогда нужно, чтобы он был сертифицирован не только ФСБ, но и международными платежными системами, а добиться этого будет сложно.

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Сотрудник одного из вендоров указывает, что для работы на российской криптографии не обязательно встраивать аппаратный модуль, это можно было бы решить на уровне программного обеспечения. Он добавляет, что в России сейчас некому производить эти модули, а если их все же придется менять, то это будут неоправданные расходы для банков (цена одного модуля для банковского процессинга начинается от $15 000, и в каждом надо поставить как минимум три таких).

Помимо процессингов «мы выходим с предложением о внедрении российских криптографических модулей в банкоматы и платежные терминалы», рассказывает Простов. Правда, он признал дефицит разработчиков модулей для банкоматов и платежных терминалов.

Обоснования того, что российская криптография надежнее, сейчас нет, говорит сотрудник департамента безопасности одного из банков.

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Представитель ФСБ рассказал, что уже есть график внедрения российской криптографии, он согласован с Восьмым центром ФСБ и руководством Центробанка.

Замглавы главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев рассказал, что в ведомстве получили план. Сроки внедрения представитель регулятора оценил в 5-7 лет. По мнению Сычева, внедрение не станет дорогим для банков, поскольку оборудование будет меняться по мере выхода из строя.