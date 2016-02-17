Один из российских спутников ГЛОНАСС вышел из строя – СМИ

Космический аппарат системы ГЛОНАСС вышел из строя, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Спутник "Глонасс-М" №738 вышел из строя из-за механического повреждения. В четверг комиссия "Роскосмоса" должна принять решение о его выводе из системы", - сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что именно с этим связано принятое несколько дней назад решение вывести на техническое обслуживание сразу три спутника, запущенных в одно время и работающих в одной плоскости - "Глонасс-М" №736, №737 и №738.

По его словам, на место 738-го спутника будет переведен аппарат №736. В нужную точку стояния он, как ожидается, придет в начале марта. На месте 736-го аппарата находится спутник орбитального резерва - космический аппарат "Глонасс- К" №702.

"Глонасс-К" - космический аппарат нового поколения, и до последнего времени он находился на этапе летных испытаний. Однако нештатная ситуация с "Глонасс-М" №738 вынудила ввести в строй новый аппарат, чтобы закрыть возникшую дыру", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в работу из резерва введен спутник-"пенсионер" №714, находящийся на орбите более 10 лет при планируемом сроке работы в семь лет.

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В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС насчитывается 28 космических аппаратов, 22 из них используются по целевому назначению. Три аппарата временно выведены на техобслуживание - вышедший из строя спутник №738, переводящийся в другую точку стояния аппарат №736 и запущенный одним с ними пуском "Глонасс-М" №737. Один аппарат, запущенный на орбиту 7 февраля 2016 года, находится на этапе ввода в эксплуатацию. Планируется, что он начнет работу в начале марта. Кроме того, еще один спутник "Глонасс-М" находится на исследовании главного конструктора, а аппарат "Глонасс-К" проходит этап летных испытаний.

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Сбой со спутником произошел за несколько недель до планируемой передачи системы ГЛОНАСС в эксплуатацию Минобороны. Ранее сообщалось, что это событие должно было произойти до конца февраля.