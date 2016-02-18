Беларусь готовится вступить в ВТО

Интерес Всемирной торговой организации (ВТО) к Беларуси вырос после присоединения к организации Казахстана, и Минск готовит пакет необходимых для процесса присоединения обновленных документов для ее членов, говорится в сообщении на сайте белорусского министерства экономики.

Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. После 2005 года работа группы ВТО по присоединению Беларуси осуществлялась в неформальном режиме, последнее неформальное заседание рабочей группы состоялось в мае 2013 года, сообщает Прайм.

За истекший период переговорного процесса удалось завершить двусторонние переговоры с 10 членами ВТО из 23, высказавших заинтересованность в проведении переговоров с Минском, с остальными, в том числе США и ЕС, предстоит завершить двусторонние переговоры по доступу на рынки.

"В настоящее время белорусская сторона готовит пакет обновленных документов, описывающих широкий спектр вопросов внешнеторгового и экономического регулирования, для изучения членами ВТО. Ожидается, что после его подготовки состоится разработанная секретариатом ВТО интегрированная учебная программа, включающая, помимо обучения экспертов, разработку проектов будущих обязательств Белоруссии перед ВТО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Беларусь как член Евразийского экономического союза уже де-факто живет по правилам ВТО, так как эти правила, равно как и обязательства России в рамках ВТО, легли в основу права союза. "После завершения переговорного процесса по присоединению Казахстана к ВТО (30 ноября 2015 года) заинтересованность со стороны ВТО к Беларуси повысилась", - подчеркивается в сообщении.