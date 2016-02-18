Яценюк анонсировал конкурсы на должности руководителей 5 госкомпаний

Кабинет министров Украины намерен завтра, 19 февраля, объявить условия кадровых конкурсов на должности руководителей государственных предприятий "Электротяжмаш", "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрспирт" и “Укрпочта”.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг.

"Уже завтра опубликуем условия кадровых конкурсов и назначения новых руководителей в следующие государственные компании: компания "Электротяжмаш", компания "Укрэнерго", компания "Центрэнерго", "Укрспирт" и "Укрпочта", - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что прием заявок на участие в конкурсе будет проводиться в течение 30 дней.

“С завтрашнего дня на протяжении 30 дней (будет проходить прием заявок - УНИАН). Я обращаюсь к топ-менеджерам подать заявки для того, чтобы принять участие в конкурсе на назначение новых руководителей. Правительство полностью изменило условия оплаты труда для руководства государственных компаний. Теперь она зависит от финансовых показателей и экономических результатов деятельности руководства компаний”, - подчеркнул премьер.

Кроме того, Яценюк поручил Министерству экономического развития и торговли подготовить условия конкурсов на должности руководителей “Укртрансаммиак” и “Объединенной горно-химической компании”.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля на заседании правительства Яценюк заявил, что ведущие 50 государственных компаний Украины должны получить новых руководителей, которые будут избраны на конкурсах Номинационным комитетом при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

При этом премьер подчеркнул, что ни министры, ни народные депутаты, ни бизнесмены не должны вмешиваться в эти решения. По его словам, после госпредприятий конкурсы на руководящие должности состоятся в госбанках.